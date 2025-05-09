Die EIB-Gruppe feiert den Europatag

In einer Welt, in der sich alles überall gleichzeitig verändert, steht Europa für Stabilität, Zuversicht und Klarheit. Jetzt ist Europas Zeit, und wir verwandeln Herausforderungen in Chancen. Robert Schuman, einer der Gründerväter der EU, hat es vor 80 Jahren bereits auf den Punkt gebracht: „Europa lässt sich nicht mit einem Schlage herstellen und auch nicht durch eine einfache Zusammenfassung. Es wird durch konkrete Tatsachen entstehen, die zunächst eine Solidarität der Tat schaffen.“ Es liegt auf der Hand: Unsere Einheit macht uns stärker.

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe ist eine echte Erfolgsgeschichte der europäischen Einheit. Mit jedem Euro, den wir in Energie, Verkehrsinfrastruktur, Sicherheit und Verteidigung, Gesundheit, Bildung oder technologische Innovation investieren, leisten wir einen Beitrag zu einem starken Europa in einer stabileren und friedlicheren Welt mit mehr Wohlstand. Europa zeigt sich hier von seiner besten Seite.

Mehr denn je bin ich stolz, Europäerin zu sein.