Vor acht Jahren haben wir in Paris das 1,5-Grad-Ziel festgelegt. Neueste wissenschaftliche Daten zeigen jedoch: Die Erde steuert auf 2,8 Grad zu. Für Nancy Saich, Klimaexpertin der Europäischen Investitionsbank, ist das ein lebensfeindliches Szenario. Aber sie sagt ganz klar: Selbst wenn sich die Staaten in Dubai nicht auf den Ausstieg aus den Fossilen und auf höhere Ambitionen einigen, gibt die Klimabank der EU nicht auf. Schließlich haben wir nur einen Planeten.

Schauen Sie alle Videos unserer Gespräche vor Ort und folgen Sie der EIB auf der COP28.