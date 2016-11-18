Die EIB und Marokko – ein starkes Team im Kampf gegen den Klimawandel

Die Straßenbahn in Rabat, der Solarkomplex in Ouarzazate ... Die Europäische Investitionsbank finanziert strategische Investitionen in Marokko zur Bekämpfung des Klimawandels. Das Land ist entschlossener denn je, seine Wirtschaft CO2-arm, umweltfreundlich und klimaresilient zu gestalten. „Die UN-Klimakonferenz ist für Marokko eine große Sache – vergleichbar mit der Fußball-WM oder den Olympischen Spielen“, sagt Pierre Etienne, der das Büro der EIB in Marokko leitet, in diesem Video von der Konferenz. „Die Öffentlichkeit ist heutzutage deutlich stärker sensibilisiert. Plötzlich finden die NGO viel mehr Gehör.“