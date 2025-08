Die neue Anlage wird dazu beitragen, die Verschmutzung des Vardar einzudämmen. Der Fluss ist Teil der Morava-Vardar-Furche, eines wichtigen Verkehrswegs zwischen Mitteleuropa und der Ägäis. Er ist der längste Fluss Nordmazedoniens und fließt auch durch die Hauptstadt Skopje. Dort wird derzeit an mehreren Stellen und an beiden Ufern Abwasser in den Fluss eingeleitet, was Risiken für die Gesundheit und Umwelt in der Stadt mit sich bringt.

Dank der neuen Kläranlage ist damit bald Schluss. Sie entsteht in zwei Phasen auf einer Fläche von 13 Hektar am linken Flussufer in Trubarevo, im Stadtbezirk Gazi Baba, und nutzt modernste Technologien und energieeffiziente Abläufe.

Sauber und energieeffizient

Die erste Phase, die Vorklärung und biologische Behandlung der Abwässer, soll in fünf Jahren, bis 2028, stehen. In der zweiten Phase ist die Anlage dann in der Lage, Stickstoffe und Phosphor abzubauen. Die bei den Reinigungsverfahren entstehende Wärme wird zur Klärschlammverbrennung genutzt. Zudem spart die Trocknung von Klärschlamm mit restlicher Abwärme fossile Brennstoffe und erhöht somit die Energieeffizienz der Anlage.

„Dies ist ein Leitprojekt im Rahmen des Wirtschafts- und Investitionsplans der EU für den Westbalkan. Durch eine moderne, energieeffiziente Behandlung von Abwasser und Klärschlamm verbessern wir die Qualität des Oberflächen- und Grundwassers in diesem Gebiet und flussabwärts“, erklärte Björn Gabriel, Vertreter der EIB in Nordmazedonien.

„Damit führt das Land seinen Wassersektor näher an die EU-Abwasser- und Umweltrichtlinie heran und wappnet sich auch besser gegen den Klimawandel.

Mit dem kürzlich verabschiedeten Wachstumsplan für den Westbalkan hoffen wir jetzt auf mehr Projekte vor Ort, schnellere Reformen für den EU-Beitritt und bessere Perspektiven für die Menschen in der Region.“