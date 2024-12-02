Vorteile des Dienstleistungsmodells

Doch es gibt eine vielversprechende Lösung für das Problem: Technologien als Dienstleistung. Damit können KMU trotz ihrer geringeren Finanzkraft auf die notwendigen sauberen Technologien umsteigen. Bei diesem Modell, das häufig mit dem Zusatz „as-a-Service“ im Namen daherkommt, kauft ein Unternehmen nicht ein Produkt, sondern nur dessen Leistungen oder Vorteile. Statt also etwa Heizungs- oder Beleuchtungsanlagen zu kaufen, bezahlt der Kunde einen Anbieter dafür, Wärme oder Licht bereitzustellen. Eigentümer der Anlage bleibt der Anbieter. Das verlagert den Fokus von der Anlage selbst auf deren Leistung oder langfristigen Einsatz und schafft damit einen Anreiz für mehr Effizienz und längere Haltbarkeit. Mit diesem Geschäftsmodell könnten wir den Übergang vom bisherigen quantitativen Wachstum zu einer qualitativen Wirtschaft schaffen.

Die Vorteile für KMU liegen auf der Hand. Große Anfangsinvestitionen entfallen, und die Unternehmen zahlen nur für die Leistung einer bestimmten Technologie. Wenn aus hohen einmaligen Investitionsausgaben (CAPEX) gleichmäßig verteilte Betriebsausgaben (OPEX) werden, sinkt die finanzielle Belastung und der Gewinn steigt.

Energie, Heizung, Kühlung, Kilometer, Isolierung, Beleuchtung, Auffangen von Abwärme – das Dienstleistungsmodell kann den Energieverbrauch drastisch senken und gleichzeitig den Einsatz von erneuerbaren Energien und energieeffizienten Technologien beschleunigen.

KMU können ihre Aktivitäten damit dekarbonisieren und wettbewerbsfähiger werden. Sie nutzen modernste saubere Technologien, ohne die mit den Anlagen verbundenen Kosten voll tragen zu müssen. Gleichzeitig können sie sich dauerhaft darauf verlassen, dass die Anbieter die Anlagen instand halten, warten und modernisieren.