Infrastrukturlösungen: Abnahmeverträge im Aufwind

Von Dominik Ruderer Erneuerbare Energieträger wie Wind und Sonne sind mittlerweile so etabliert, dass sie für 70 Prozent aller Neuinvestitionen in die Stromerzeugung weltweit stehen, so die Internationale Energieagentur. In vielen Märkten sind die Erneuerbaren sowohl kostengünstige Energiequelle als auch Beschäftigungs- und Wachstumsmotor, bleiben aber trotzdem häufig auf staatliche Förderung angewiesen. Als Methode zur Finanzierung von Erneuerbare-Energien-Projekten setzen sich nun zunehmend Stromabnahmeverträge (Purchase Power Agreement, PPA) durch, weil sie die Risiken für Erzeuger ebenso wie für Abnehmer mindern. 2021 gaben mehr als 137 Unternehmen aus 32 Ländern die Unterzeichnung von Abnahmeverträgen bekannt. Darüber verkaufen Stromerzeuger ihren Output über einen festgelegten Zeitraum an Energieversorger oder Unternehmen. Im selben Jahr bezogen Unternehmen laut dem Marktforschungsunternehmen BloombergNEF 31,1 Gigawatt sauberen Strom über langfristige Verträge. Vorreiter auf diesem Gebiet sind US-amerikanische Technologieunternehmen. So hat Amazon allein im Jahr 2021 mit 44 Erneuerbare-Energien-Projekten in neun Ländern Abnahmeverträge über insgesamt 6,2 Gigawatt geschlossen. Das Unternehmen will sich bis 2030 zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien versorgen und die CO 2 -Emissionen bis 2040 auf null reduzieren.

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Stromabnahmeverträge (PPA) garantieren den Erzeugern von regenerativer Energie eine verlässliche Einnahmequelle auf sehr volatilen Strommärkten. Abnehmern bieten sie einen glaubwürdigen Weg zu einem grüneren Wirtschaften und auch mehr Sicherheit bei der Geschäftsplanung. Während die Sicherheit in den letzten Jahren keine große Rolle spielte, führen uns die aktuellen Turbulenzen auf den Energie- und Strommärkten eindringlich vor Augen, wie wichtig die Deckung des Energiebedarfs zu verlässlichen Kosten ist. PPA spielen bei Investitionsentscheidungen oft eine wichtige Rolle, weil sie Marktrisiken – insbesondere bei schwankenden Energiepreisen – senken. Besonders bedeutsam sind sie für Erneuerbare-Energien-Projekte, die keine öffentliche Unterstützung erhalten. Die EIB hat in den letzten Jahren etliche solcher Projekte unterstützt, die durch Stromabnahmeverträge abgesichert werden. Ein prominentes Beispiel ist der Windpark Markbygden ETT in Nordschweden, der den erzeugten Strom im Rahmen einer 19 Jahre laufenden Abnahmevereinbarung an den norwegischen Aluminiumproduzenten Norsk Hydro verkauft. Oder das Fotovoltaikprojekt Cabrera in Südspanien, das für einen großen Anteil seiner Stromproduktion einen zehnjährigen Abnahmevertrag mit dem Internetgiganten Amazon geschlossen hat. In den USA sind PPA weiter verbreitet. Doch auch in der Europäischen Union ist diese Form der Finanzierung seit einigen Jahren auf dem Vormarsch. Auf diesem Weg wurden bereits Anlagen mit einer Kapazität von neun Gigawatt finanziert, angeführt von Großverträgen in Spanien und Skandinavien. Ein paar Stolpersteine gibt es zwar noch, trotz des jüngsten Aufwinds, aber das 2019 verabschiedete EU-Gesetzespaket Saubere Energie für alle Europäer hat die meisten regulatorischen Hürden beseitigt. Einige EU-Länder müssen den europäischen Rechtsrahmen jedoch noch in nationales Recht umsetzen. Die Hürden: Preisrisiko und Kreditwürdigkeit Gebremst wird die Verbreitung von PPA in Europa etwa dadurch, dass Unternehmen nur begrenzt Strommarktrisiken eingehen können. Große Abnehmer mit geringer Risikoneigung, die in ihren Sektoren in einem harten Wettbewerb stehen, unterzeichnen nur ungern langfristige Festpreisverträge. Sie fürchten um ihre Konkurrenzfähigkeit, wenn Energie am Markt billiger wird und ihre Wettbewerber davon profitieren In Sektoren mit knappen Margen und intensivem Wettbewerb, wie in vielen Industriezweigen, zögern Firmen deshalb, große Teile ihres Bedarfs über langfristige Abnahmeverträge zu decken, die nicht ihrem natürlichen Geschäftszyklus entsprechen. Die Kreditwürdigkeit ist in den meisten Sektoren ebenfalls ein Hemmnis, insbesondere in der Schwerindustrie und im verarbeitenden Gewerbe, und in europäischen Ländern mit weniger entwickelten Kapitalmärkten. So ist es durchaus möglich, dass ein Unternehmen ein geeignetes Verbrauchsmuster für einen langfristigen Abnahmevertrag aufweist, jedoch kein Rating einer großen Ratingagentur vorweisen kann. Kreditgeber für Erneuerbare-Energien-Projekte verlangen von Abnehmern in der Regel ein Investment-Grade-Rating, um ein PPA-basiertes Projekt für eine Finanzierung in Betracht zu ziehen. Ein Großteil des grünen Stroms, der benötigt wird, um die europäischen und nationalen Energie- und Klimaziele zu erreichen, muss aus Offshore-Windparks kommen. Typisch für den Offshore-Sektor sind jedoch lange Bauzeiten und die Größe der Projekte. Das schafft eine zusätzliche Hürde für die Nutzung von PPA, weil sich viele Unternehmen nur ungern auf Jahre hinaus an einen Festpreis binden und die meisten Projekte für einen einzelnen Abnehmer zu groß sind. Im Prinzip können auch mehrere PPA mit verschiedenen Abnehmern geschlossen werden, aber dann hat man hohe Transaktionskosten und komplexere Projekte.

Hemmnisse und Treiber in den EU-Ländern Den größten Zuspruch in der Europäischen Union verzeichnen PPA auf der Iberischen Halbinsel und in Skandinavien, wo der Markt für die PPA-basierte Finanzierung von Solar- und Windprojekten weiter wachsen dürfte. Auch in Deutschland und den Niederlanden erfreuen sich PPA zunehmender Beliebtheit. Gründe für die Ausgereiftheit des PPA-Markts in diesen vier Regionen sind wettbewerbsfähige Energietechnologien, die beträchtliche Zahl großer Abnehmer und der hohe Stellenwert der Nachhaltigkeit in den Strategien der Unternehmen. Frankreich und Irland haben einen großen Pool an zuverlässigen Abnehmern und verfügen über ausreichend erneuerbare Energiequellen. Damit sind die beiden Länder gut positioniert, um einen Teil ihrer Erneuerbare-Energien-Projekte in den kommenden zehn Jahren mit begrenzter staatlicher Förderung zu entwickeln. Trotzdem zeigen Entwickler und Unternehmen bisher nur geringes Interesse am Abschluss von PPA. Der Hauptgrund: Es gibt großzügige staatliche Förderungen für Erneuerbare-Energien-Projekte, und Energie ist für die Verbraucher relativ günstig. Besonders attraktive wirtschaftliche Bedingungen für Erneuerbare-Energien-Projekte finden sich in mittel- und osteuropäischen EU-Mitgliedstaaten. Den dortigen Abnehmern mangelt es jedoch oft an Erfahrung, und es fehlt zudem ein für PPA ausreichend ausgereifter Markt für grüne Energien. Investoren haben außerdem weniger Vertrauen in die Politik und Regulierungssysteme. Polen ist der attraktivste dieser Märkte. Allerdings wird die Projektentwicklung dort durch komplexe Genehmigungsverfahren verlangsamt. Rumänien weist ähnlich attraktive wirtschaftliche Bedingungen auf, doch es fehlen abgeleitete Rechtsvorschriften zugunsten von PPA. Die europäischen Energie- und Klimaziele lassen sich nur mit breiter öffentlicher Unterstützung verwirklichen. Dennoch könnten PPA bei der Finanzierung künftiger Projekte eine bedeutende Rolle spielen. Nicht nur ermöglichen sie es, dass mehr erneuerbare Kapazitäten finanziert werden und Firmen ihre Stromkosten langfristig kontrollieren, sondern sie setzen auch Anreize für weitere Innovationen, weil private Abnehmer eventuell andere Anforderungen stellen. Außerdem bringen sie anderes Know-how ein, als dies bei öffentlichen Förderprogrammen der Fall ist.

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