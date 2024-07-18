2020 stand der Wiener Filmregisseur Arne Nostitz-Rieneck an der Supermarktkasse und wurde gefragt, ob er mit seinen gesammelten Treuepunkten bezahlen wolle. Bis dahin hatte er nicht einmal gewusst, wozu diese Punkte gut waren.

Zu seiner Überraschung deckten sie mehr als 40 Euro seines Einkaufs. Beim Hinausgehen bat ihn ein obdachloser Mann um ein paar Münzen vom Wechselgeld. Nostitz-Rieneck hat nie Bares bei sich und konnte ihm nichts geben. Aber er hatte einen Geistesblitz: Was, wenn er dem Mann die Punkte geben könnte, die ihm gerade noch so wertlos erschienen?

„Mir wurde schnell klar, dass in diesem Punktesystem viel Geld steckt“, erzählt er.

Tatsächlich: Die drei weltweit führenden Vielfliegerprogramme sind laut dem Bericht 2023 On Point Loyalty zusammen über 70 Milliarden US-Dollar wert.

„Man könnte so vielen obdachlosen Menschen helfen, wenn man ihnen den Wert dieser Punkte zur Verfügung stellen würde.“

Ebenfalls 2020 veranstaltete die Wirtschaftsagentur Wien einen Kreativwettbewerb für ein besseres Leben in der Stadt. Aus einer Laune heraus reichte Nostitz-Rieneck seine Idee ein, den Barwert von Treuepunkten an Bedürftige zu spenden. Er gewann und bekam eine Starthilfe. Damit gründete er das Start-up SocialCard für Obdachlose, die kein Bankkonto und kein Smartphone haben und vom digitalen Zahlen ausgeschlossen sind.

SocialCard stand 2023 im Finale des Wettbewerbs für Soziale Innovation des EIB-Instituts. Dort werden Start-ups ausgezeichnet, die eine positive soziale oder ökologische Wirkung erzielen.