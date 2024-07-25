Schon mal einen Brief von einer Behörde erhalten und (mit einem Anflug von Panik) gedacht: Was bitte soll das heißen? Dann sind Sie nicht allein.

In den Vereinigten Staaten kämpfte schon in den 1950er-Jahren die „Plain Language“-Bewegung für eine einfachere Sprache in Verwaltungstexten. Bald danach erfasste sie auch andere Länder und griff über auf die Rechtssprache, die Medizin und die Wissenschaft. Laut einer Studie der Harvard University kommt eine einfache Sprache allen zugute. Besonders aber jenen, die nicht gut lesen können, für die ein Thema oder eine Sprache neu ist oder die geistig beeinträchtigt sind.

Behörden beschäftigen Fachleute, die komplexe offizielle Schreiben in Leichte Sprache übertragen. Das dauert aber und kostet viel Geld. Und manchmal muss es einfach schnell gehen. In der Coronakrise etwa konnte man nicht warten – alle brauchten rasch die nötigen Informationen.

2022 gründeten zwei Absolventinnen und ein Absolvent der Technischen Universität München das Start-up SUMM AI. Die Idee: Mit einer Software Texte aller Art schnell und kostengünstig vereinfachen. SUMM AI arbeitet mit sogenannten Large Language Models. Das sind leistungsstarke Sprachmodelle, die mit großen Datenmengen trainiert werden. „Wir sind mit der Mission unterwegs, die Welt verständlich zu machen“, sagt Mitgründerin Flora Geske.

2023 stand SUMM AI im Finale des Wettbewerbs für Soziale Innovation der Europäischen Investitionsbank. Dort zeichnet das EIB-Institut jedes Jahr Start-ups für ihr soziales, ethisches oder ökologisches Engagement aus.