2015 verpflichtete sich die Weltgemeinschaft, die Treibhausgasemissionen zu verringern, und bezifferte die damit verbundenen Kosten. Zwei Jahre später wird immer noch über den Klimawandel diskutiert. Allerdings gibt es noch andere „grüne“ Probleme, die eine Finanzierungslösung erfordern. Deshalb befassen wir uns in einer Podcast-Reihe mit Fragen rund um grüne Finanzierung und stellen geeignete Lösungen für den Übergang zu einer CO2-freien Wirtschaft vor.

In der Podcast-Folge zu Klimaschutzfinanzierungen fassen Experten die Gründe für die globale Erwärmung zusammen und erläutern, wie das Konzept der Klimafinanzierungen entstand. Klimafinanzierungen fördern Klimaschutzprojekte – Projekte, die Treibhausgasemissionen verringern und bei der Anpassung an die Folgen des Klimawandels helfen.

Podcast-Folge Umweltfinanzierungen

Klimafinanzierungen sind nur ein Teilbereich der „grünen“ Finanzierung. Deshalb haben wir auch eine Podcast-Folge mit Experten der Europäischen Investitionsbank aufgenommen, die sich mit Umweltfinanzierungen befassen.

Bei Umweltfinanzierungen geht es um Finanzierungsinstrumente, die der Umwelt zugutekommen. Dabei wird neben einem angemessenen Preis für die Nutzung von Umweltressourcen auch bestimmt, wer für diese Ressourcen zahlen sollte.

Podcast-Folge grüne Anleihen

Manchmal werden Klima- oder Umweltschutzprojekte über Anleihen finanziert. Vor zehn Jahren begann die EIB mit der Emission sogenannter Klimaschutzanleihen, die heute auch als grüne Anleihen bezeichnet werden. Der Markt für solche Anleihen hat inzwischen ein Volumen von 200 Milliarden Euro erreicht.

Die Erlöse aus grünen Anleihen fließen direkt in Projekte, die den Klimawandel, die Zerstörung von Ökosystemen oder den Verlust der Artenvielfalt eindämmen. Bei grünen Anleihen können Investoren sicher sein, dass ihr Geld dem Klimaschutz zugutekommt, und sie wissen, welche konkrete Wirkung ihr Beitrag hat, z. B. wieviel Kohlendioxid dadurch eingespart wird.

