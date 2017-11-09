Die Geopolitik der Sonne

Noor bezieht sein Wasser aus einem künstlichen See, der sich etwa zehn Kilometer östlich der Anlage befindet, inmitten einer wunderschönen Mondlandschaft in den Bergen. Das Wasser wird nachts zum Kraftwerk gepumpt, tagsüber herrscht fast vollkommene Stille. Beim Blick von einer über dem See aufgehängten metallenen Plattform kann ich flüchtig zwei Fische sehen, andere Lebensformen sind nicht zu entdecken, außer dem hoch aufgeschossenen Ingenieur Mouhssine Ait Ali, ein weiterer Umsteiger. „Ich war in einem schmutzigen Sektor tätig, ich habe in der Petrochemie gearbeitet“, sagt er.

„Der See wurde in den frühen 1970er-Jahren angelegt, mit dem Bau des Staudamms El Mansour Eddahbi am Wadi Draa“, erzählt er. „Er dient dazu, die Region mit Trinkwasser zu versorgen und die Felder zu bewässern.“ Das Hinzukommen von Noor habe keinen Krieg ausgelöst, versichert er. „Das Kraftwerk braucht weniger als ein Prozent der Jahreskapazität des Bassins, 50 Prozent geht in die Landwirtschaft. Es gibt gar nicht so wenig Wasser in der Wüste“, versichert er. Das mag wohl so sein, dennoch wird zur Wassereinsparung in den neuen Kraftwerken von Noor komprimierte Luft zum Kühlen der Turbinen benutzt werden, obwohl dies kostspieliger ist. Zudem sind die Forscher dabei, eine neue Methode des dry cleaning zu entwickeln.

Mit Sonnenuntergang kehren die Spiegel in ihre morgendliche Ausgangsposition zurück. Jeden Abend queren die Lastwagen der Putztruppe die Anlage und reinigen die am stärksten verschmutzten Spiegel. Aber auch während der Nacht produziert die Anlage weiter Energie. Darin besteht der große Vorteil von Solarwärmeanlagen gegenüber Fotovoltaikanlagen. Die Technologie der Strahlungsbündelung oder des CSP (Concentrating Solar Power) macht es möglich, die Sonnenwärme in riesigen Speichern zu akkumulieren, die eine Lösung aus geschmolzenem Salz enthalten (Salzschmelzen aus Kalium- und Natriumnitrat). So kann Noor auch nachts oder an trüben Tagen, wenn die Sonne von Wolken verdeckt ist, Strom erzeugen.

„Die Solarwärmeanlage löst das entscheidende Problem der Speicherung von Strom“, betont seit Jahren Carlo Rubbia, einer der Väter der CSP-Technik. „Es geht um die gleiche Funktion wie sie ein Staudamm hat, womit bei einem Wasserkraftwerk Energie gespeichert und deren Freisetzung reguliert werden kann. Bei Fotovoltaik und Windkraft ist dies nicht möglich.“

Es war der italienische Nobelpreisträger für Physik, der die Salzschmelzen einführte. Dem Aussehen nach ähnelt die geruch- und farblose Flüssigkeit Wasser. Wenn sie „kalt“ ist, liegt die Temperatur der Salze bei etwa 300 Grad. In Noor I erreicht sie fast 400 Grad. In Noor III, wo alle Spiegel die Sonne direkt auf den Strahlungsabsorber an der Spitze des Turms konzentrieren – womit die diathermischen Öle, die auf höchstens 400 Grad erhitzt werden können, ausscheiden –, wird die Temperatur 585 Grad erreichen. Die Speicherkapazität steigt damit auf acht Stunden, und auch die Nacht wird erleuchtet sein.

Schon heute ist es möglich, nur mittels der Sonne Strom rund um die Uhr zu erzeugen. „In Chile und in Südafrika machen dies einige Anlagen. Es gibt dafür zwei verschiedene Wege: Entweder vergrößert man das Volumen der Salze oder man erhöht ihre Temperatur“, erklärt Tarik Bourquouquou. Das Problem der schwankenden Sonneneinstrahlung, der wunde Punkt der Solarenergie, ist technisch gelöst. Der Blick der Wissenschaftler geht darüber hinaus. Die Flüssigkeit der Zukunft könnte eine Wolke aus fließendem Sand sein, womit der größte Nachteil der Salzschmelzen überwunden wäre: Verlieren sie an Wärme, werden sie fest und verstopfen die Rohre. Die Technologie ist in permanentem Wandel, auch, und nicht zuletzt, um die Kosten zu senken. Der Rest ist wirtschaftliches Kalkül, politischer Wille und geopolitische Vision.

Der Preiskampf

„Der Maßstab unseres Erfolgs ist der Preis pro Kilowattstunde (kWh)“, fasst Deon Du Toit zusammen. „Das ist unser Kampf.“ Noch ist der Preis hoch. Mit Noor II sinkt er zwar auf 14 Dollar-Cent, aber Kohle liegt bei 0,03 Dollar und bei der Windkraft sind es 0,05 Dollar. Auch Fotovoltaik (PV) kostet weniger. „Das stimmt zwar, aber nach Sonnenuntergang produziert sie nicht mehr und muss also mit einem Gas- oder Kohlekraftwerk kombiniert werden, was den Preis wiederum erhöht. Oder man verbindet CSP und PV, wie wir das mit Noor IV, einer Fotovoltaikanlage, machen werden.“

Auch der Vergleich mit Kohle wird durch „manipulierte“ Preise verfälscht, beteuert der Südafrikaner. „Die Gleichung ist unvollständig. Kritiker der Solarenergie stellen in den Vordergrund, dass für die Spiegel große Flächen benötigt werden. Im Vergleich zu den verheerenden Auswirkungen einer Kohlegrube ist das aber wenig. Auch das muss in den Preis mit eingerechnet werden.“ Die Solartechnik hat zudem noch unerschlossene Entwicklungsmargen, fährt Du Toit fort. „Über die fossilen Brennstoffe wissen wir mittlerweile alles, aber hier befinden wir uns auf neuem, noch zu erforschendem Terrain. Man braucht sich doch nur den enormen Fortschritt von Noor III gegenüber Noor I ansehen.“

Bei wachsendem Markt sinken die Preise schneller, und zwar dank der Vorteile der Skaleneffekte. Laut Schätzungen der International Renewable Energy Agency (IRENA) verringert sich bei jeder Verdoppelung der installierten Leistung der Preis um etwa 20 Prozent. Gleichzeitig wächst das Vertrauen der Banken, welche die Risikoaufschläge für Kredite reduzieren und so die installierte Leistung auf Rekordhöhe schnellen lassen. Eine positive Wechselwirkung, durch die die Sonnenenergie innerhalb von weniger als zehn Jahren zu einer preisgünstigeren Energiequelle werden könnte als Kohle.

Der Wettlauf mit den fossilen Brennstoffen ist in vollem Gange. „Wir kommen immer näher“, bestätigt Bourquouquou. In einigen Fällen waren die Preise bereits niedriger. 2016 sind in Chile und den Vereinigten Arabischen Emiraten die Angebote für die Stromerzeugung aus Sonnenenergie unter 3 Cent pro kWh gesunken, das heißt sie waren niedriger als die im globalen Vergleich durchschnittlichen Kosten bei Kohlekraftwerken. Mitte dieses Jahres kam von einer Stromauktion für eine Anlage in der Wüste von Rajasthan in Indien die Nachricht von einem neuen Preissturz bei der Fotovoltaik auf bis zu 2,62 Rupien pro kWh (0,015 Cents). Das bedeutet eine Senkung um 40 Prozent gegenüber dem vorigen Rekord. Auch in diesem Fall ist der Preis für Solarenergie niedriger als der für Kohlestrom (3,20 Rupien). Das ruft auch in Noor Jubel hervor. „In dieser Phase ist der Erfolg von einem von uns ein Fortschritt für uns alle“, erklärt Bourquouquou. „Wir stehen alle in der Schuld der Pioniere und der ersten Anlagen in Südspanien und im Westen der USA. Und wir folgen auch weiter dem, was anderswo passiert. Jedes neue Projekt profitiert von den Fortschritten seiner Vorgänger. Wir haben es hier mit einem der wenigen Sektoren zu tun, wo es von Vorteil ist, die technologischen Innovationen miteinander zu teilen. Denn je mehr Anlagen dieser Art es gibt, desto stärker fallen die Preise und umso mehr werden die Banker in die Solarenergie investieren“, schließt er. So war die Wende in Indien finanziell, nicht technologisch: Die Banken haben die Kreditkosten drastisch gesenkt und den Investitionen vertraut. Entscheidend war auch die Rolle der Regierung, die den Investoren Garantien geboten und den Erwerb von Grundstücken erleichtert hat.

Diese Unterstützung fehlte den italienischen Pionieren teilweise, die dennoch in der Geschichte der Solarthermie einen bedeutenden Rang einnehmen: angefangen von Alessandro Battaglia, der Ende des 19. Jahrhunderts als Erster auf die Idee kam, Heizkessel und Spiegel zu trennen und den „multiplen Solarkollektor“ erfand, bis hin zu Giovanni Francia, der zwischen 1960 und 1980 die ersten Prototypen mit flachen Spiegeln auf dem Genueser Hügel Sant’Illario baute und auf dessen Anregung die weltweit erste Anlage mit einem zentralen Turm in der Nähe der sizilianischen Stadt Catania gebaut wurde. Ebenso auf Sizilien, in Priolo Gargallo im Herzen der Petrochemie von Syrakus, ging 2010 das Sonnenwärmekraftwerk Archimedes in Betrieb, das Carlo Rubbia entworfen und durchgesetzt hatte. Dabei handelt es sich um das erste Kraftwerk mit Salzschmelze-Technologie und integriertem Kombiprozess. Die letzte technologische Erneuerung, die auf Sizilien erfolgte, ist wenige Monate alt: Der Konzern Magaldi nahm in San Filippo del Mela eine Anlage in Betrieb, in der Wärme in einem fluidisierten Sandbett gespeichert wird.

Die italienische Geschichte der Solarthermie ist die zukunftsweisender Pilotanlagen mit geringer Leistung. Das ist ein Paradox in einem Land, das bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien führend ist. Konzerne und Wissenschaftler, die ihrer Zeit voraus waren, haben neue Wege eröffnet, die ein vielleicht zu konservatives Finanz-, Industrie- und politisches System noch nicht mit Entschlossenheit eingeschlagen hat.

Der grüne Weg

Auf globaler Ebene ist die Förderung von Solarenergie Teil der 2015 in Paris eingegangenen Verpflichtung, die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter auf unter 2 Grad zu begrenzen. Der Zuwachs der erneuerbaren Energien auf einen Anteil von 36 Prozent am globalen Energiemix bis zum Jahr 2030 brächte laut IRENA die Hälfte der zum Erreichen des Ziels notwendigen Emissionsminderung. Der Rest dürfte durch höhere Energieeffizienz erreicht werden. Der rasche Übergang zu einer CO 2 -armen Gesellschaft hätte, so die internationale Organisation, auch wirtschaftliche Vorteile: Die Verdoppelung der Quote der erneuerbaren Energie führe zu einem Zuwachs des weltweiten BIP um etwa 1,1 Prozent. Syrien, Nicaragua und die Vereinigten Staaten beteiligen sich nicht am Pariser Abkommen. Die anderen 194 Staaten der Welt gehen diesen Weg weiter.

Es ist ein grüner Weg, wie ihn Marokko seit einigen Jahren eingeschlagen hat. Angetrieben wurde das Land von der Notwendigkeit, schwer auf ihm lastende Kosten zu reduzieren. Das Land führt 94 Prozent seines Energiebedarfs aus dem Ausland ein, und die nationale Nachfrage verdoppelt sich alle zehn Jahre. Um dem Rechnung zu tragen, wird Noor neben Ouarzazate weiter expandieren und neue Kraftwerksanlagen, die verschiedene Techniken der Sonnenenergienutzung verwenden (CSP und PV), in Midelt, Tata, Laâyoune und Boujdour eröffnen. Heute liefert Noor I mit einer Leistung von 160 Megawatt den für den täglichen Verbrauch von zirka 600 000 Personen notwendigen Strom. Bis 2020 soll die Solarenergie in Marokko eine installierte Leistung von 2 Gigawatt erreichen, von denen auf die vier Kraftwerke in Ouarzazate 580 Megawatt entfallen. Neben Solarenergie investiert Marokko in Wasser- und Windkraft: Einer der größten Windparks Afrikas befindet sich in Tarfaya, das ebenso am Rande der Sahara gelegen ist, fünf weitere sind im Bau.