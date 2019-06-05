Kochen mit Sinn

Angelo Dal Bo

Food for Soul

Food for Soul ist kein Wohltätigkeitsprojekt: Food for Soul ist ein kulturelles Projekt. Wir wollen das Unsichtbare sichtbar machen; genauer und mit anderen Augen sehen, was aussortiert und weggeworfen wird; die Menschen darauf aufmerksam machen, welchen Wert Essen eigentlich hat. Wir alle können Lebensmittelverschwendung vermeiden. Es ist ganz einfach. Ein kurzer Blick in den Kühlschrank genügt. Schauen Sie nach, was Sie noch an Zutaten haben, bevor Sie das nächste Mal das Kochbuch aufschlagen. Vielleicht finden Sie noch einen Rest Basilikum, ein Stück Parmesan oder eine kleine Knoblauchzehe. Mit etwas Brot vom Vortag und einem guten Olivenöl lässt sich daraus ein wunderbares Pesto für Ihre Nudeln zaubern. Es gibt für alles eine Verwendung. Gegen die Verschwendung von Lebensmitteln können Sie auch jenseits von Küche, Speisekammer und Kühlschrank etwas tun. Mit ein wenig Fantasie können Sie erst einmal das verwerten, was Sie gerade haben, statt neue Zutaten zu kaufen. Und wenn Sie einkaufen: Nehmen Sie lokale und saisonale Produkte. Das Thema Essen ist heute zum Glück in aller Munde. So ist ein intensiverer Austausch möglich, und wir können hoffen, dass sich in unserer Ernährungslandschaft einiges verbessert: angefangen auf unserem eigenen Tisch bis hin zu dem, was auf den Feldern und in den Ställen geschieht.

In unserem schnelllebigen Alltag bleibt für die meisten von uns kaum Zeit, genauer über unser Essen nachzudenken und sich bewusst mit dem zu beschäftigen, was wir in unserem Kühlschrank, in der Speisekammer und auf dem Teller haben. Das sollten wir aber. Denn was wir essen, stammt von unserer Erde und landet in unserem Körper.

Beim Kochen kommt es nicht nur auf die Qualität der Zutaten an, sondern auch auf die Qualität der Ideen. Schon heute muss unsere Erde mehr als sechs Milliarden Menschen ernähren, und diese Zahl wird in den nächsten 25 Jahren weiter steigen – von den nächsten 50, 100 oder 200 Jahren ganz zu schweigen. Jeden Tag entscheiden die Menschen, was sie kaufen, was sie essen und wie sie sich ernähren. Diese täglichen Entscheidungen haben enorme Auswirkungen auf unsere Umwelt, die Landschaft und den gesamten Planeten. Eine Erziehung zu einer bewussteren Ernährung wäre daher mehr als sinnvoll: in der Schule, zu Hause und in unseren Restaurants. Wir Köche können hier Vorbild sein. Indem wir zeigen, wie wertvoll jeder einzelne Bestandteil einer Zutat ist – mit der Nose-to-Tail-Philosophie bei Fleisch und Fisch, und ebenso bei Obst und Gemüse, wo sich Stängel, Stiele, Blätter und Reste noch verwerten lassen. Wir können die Menschen dafür sensibilisieren, dass Qualität nicht nur etwas mit dem Preis oder Aussehen der Zutaten zu tun hat. Sondern damit, wie wir diese Zutaten in der Küche nutzen. Die Qualität unserer Ideen ist oft wichtiger als die Qualität der Zutaten.

Als Köche können wir Veränderungen anstoßen, indem wir auch außerhalb der Küche Verantwortung übernehmen. Wir können unser direktes Umfeld, die Politiker im Land oder auch globale Entscheider inspirieren und beeinflussen. Diese Chance müssen wir nutzen. Wir müssen Ernährungsbewusstsein schaffen und unsere Ideen weitergeben. Denn sie sind der Motor für die Weiterentwicklung unserer Kochtraditionen, unserer Gesellschaft und unserer Zukunft. Wenn die einflussreichsten Restaurants zu Vorbildern im verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln werden, dann wird dies Schule machen – bei anderen Restaurants, Gästen und darüber hinaus. Wenn alle am selben Strang ziehen, können wir eine kulturelle Revolution auslösen. Was wir brauchen, ist eine gemeinsame Botschaft, um andere Restaurants und Küchenchefs und unsere Gäste in ihren Entscheidungen beeinflussen zu können. Dann sind wir auf dem Weg zu einem nachhaltigeren Ernährungssystem: artgerechtere Tierhaltung bei besseren Bedingungen, weniger Verschwendung von Gemüse und mehr Bienen in unseren Gärten.