Die ersten Überprüfungen des EFSI fanden schon sehr früh statt – vielleicht zu früh. Das Portfolio war zu diesem Zeitpunkt noch klein und noch nicht breit genug gefächert, um allgemeine Schlussfolgerungen zu ziehen. Dabei wurden Themen und Probleme angesprochen, die nach Ansicht der Prüfer noch weiterer Analysen bedurften. Diese Aspekte wurden in der Folge immer wieder aufgegriffen, als ob sie sich bestätigt hätten, und häufig als immer schwerer wiegende Kritikpunkte angeführt. Während des gesamten Programms hat das EFSI-Team seine Operationen kritisch und konstruktiv untersucht und dabei auch Empfehlungen Dritter berücksichtigt. Hier einige Stimmen und Gedanken zu dieser Selbstbewertung.

Hat der Investitionsausschuss Projekte abgelehnt? Der Investitionsausschuss kann einen Antrag auf EFSI-Garantie aus vielen Gründen ablehnen (und ist rechtlich nicht verpflichtet, dies zu begründen). Aus Rücksicht auf die betroffenen Projekte werden Ablehnungen nicht öffentlich gemacht, doch es hat sie gegeben. Sie wurden der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament ordnungsgemäß gemeldet – auf streng vertraulicher Basis.

Hat es sich der Investitionsausschuss bei der Genehmigung der EFSI-Garantie zu leicht gemacht? Der Investitionsausschuss winkt EIB-Projekte weder durch, noch nimmt er bei seinen Entscheidungen Weisungen der Kommission, der EIB oder anderer Parteien entgegen. Einzelheiten der Vorschläge sowie Aussagen der EIB in den Garantieanträgen werden häufig hinterfragt. Die Ausschussmitglieder stimmen über jeden Antrag individuell ab und dürfen sich nicht enthalten (außer bei einem Interessenkonflikt. In diesem Fall haben sie keinen Zugang zu den Unterlagen des Investitionsausschusses und sind von allen Beratungen und Entscheidungen ausgeschlossen.) Nur wenn eine Mehrheit der Ausschussmitglieder einem Projekt zustimmt, kann die EFSI-Garantie gewährt werden. Dabei gibt es nur ein „Ja“ oder „Nein“ (eine bedingte Zustimmung ist nicht möglich), und die Entscheidung ist endgültig. Seit Anfang 2018 begründet der Investitionsausschuss zudem jede seiner positiven Entscheidungen in einem öffentlichen Dokument.

Der EFSI war von Anfang an klug konzipiert, hat sich aber durch die Stellungnahmen und Fragen des Investitionsausschusses auch weiterentwickelt.

Was passiert mit den „abgelehnten“ Projekten? Eine negative Entscheidung des Investitionsausschusses ist verbindlich. Die EIB kann dann die öffentliche Garantie für die geplante Finanzierung nicht in Anspruch nehmen. Negative Entscheidungen werden der Kommission und dem Parlament regelmäßig und auf vertraulicher Basis gemeldet. Eine Ablehnung des Investitionsausschusses bedeutet nicht, dass das betreffende Investitionsvorhaben damit scheitert. Es kann später immer noch finanziert werden, vielleicht zu anderen Bedingungen und durch andere Geldgeber. Auch eine Finanzierung durch die EIB ist weiter möglich. Allerdings würde die Bank dann ohne die EFSI-Garantie im Rücken das gesamte Risiko auf sich nehmen. Beobachter haben am EFSI unter anderem kritisiert, dass nicht klar war, was Zusätzlichkeit eigentlich bedeutet. Sie erwarteten von der EIB oder dem Investitionsausschuss offenbar eine konkrete Antwort – als ob es dafür eine mathematische Formel gäbe, die ein eindeutiges Ergebnis liefert. Doch der Investitionsausschuss war ja genau deshalb eingerichtet worden, weil sich die Zusätzlichkeit nur mit Erfahrung und Fachwissen bestimmen lässt. Ein Algorithmus reicht nicht, sondern es braucht dafür Fachleute, die darüber diskutieren und abstimmen. Aus diesem Grund ist der Ausschuss aus Mitgliedern mit einem breiten Profil und profundem wirtschaftlichem Wissen zusammengesetzt: Anders lässt sich diese unscharfe Messgröße nicht bewerten.

Ilias Abawi

Erfolgsfaktor Nr. 1 Der EFSI war für seine Aufgaben richtig konzipiert. In der EFSI-Verordnung wurden zwei eindeutige und gleichrangige Ziele formuliert: Zusätzlichkeit und mobilisierte Investitionen in der Realwirtschaft. Beide Ziele wurden erreicht.

Erfolgsfaktor Nr. 2 Klar verteilte Rollen und Zuständigkeiten auf institutioneller Ebene zwischen der Europäischen Kommission und der EIB-Gruppe und auf operativer Ebene zwischen der EIB-Gruppe als Kreditgeber und dem EFSI als Garantiegeber.

Wie erreichen wir, dass die Gemeinwohlziele die Mobilisierung privater Mittel nicht ausbremsen? Durch das richtige Gleichgewicht. Wir waren als unabhängiger Ausschuss nicht Teil der Bank, hatten aber den Auftrag, stets die Gemeinwohlziele zu vertreten.

Erfolgsfaktor Nr. 3 Eine schlanke und effiziente Governance

Erfolgsfaktor Nr. 4 Einsatz der gesamten Maschinerie der EIB-Gruppe

Erfolgsfaktor Nr. 5 Zusammenarbeit mit nationalen Förderbanken Mitgliedstaaten, die zu einer Zusammenarbeit mit dem EFSI bereit waren – etwa über ihre nationalen Förderbanken oder andere spezielle Strukturen –, haben stärker und eher von der EFSI-Unterstützung profitiert. Diejenigen Länder, die das System der Zuschüsse durch den EFSI in Gefahr sahen, hatten weniger Erfolg. Der Europäische Rechnungshof hat nationale Förderbanken und ‑institute (NPBI) im Rahmen seines Berichts über den EFSI aus dem Jahr 2019 zum EFSI befragt und herausgefunden, dass „die Mehrzahl der NPBI die verstärkte Zusammenarbeit mit der EIB-Gruppe schätzt“.

To be defined

Die Investitionsoffensive für Europa ist mit im Boot Der Marguerite I wurde 2010 kurz nach der Finanzkrise aufgelegt. Damals steckten Investoren ihr Geld nur zögerlich in neue Infrastruktur. Doch der 710-Millionen-Euro-Fonds wurde ein Erfolg: Er beteiligte sich an Projekten in ganz Europa, von Offshore-Windparks in Deutschland bis zum Breitbandausbau in Frankreich. Als die Europäische Investitionsbank und die nationalen Förderbanken den Marguerite II einrichteten, hatte sich die europäische Wirtschaft verändert – nun galt es, eine neue Marktlücke zu schließen. Für ausgereifte Infrastrukturprojekte war mittlerweile genug Geld vorhanden. Neue Infrastruktur jedoch – auch „Greenfield“-Projekte genannt – wollte je nach Branche und Standort weiterhin niemand anfassen. Genau hier setzt der Marguerite II an. Bis November 2017 sagten die Europäische Investitionsbank und die nationalen Förderbanken 705 Millionen Euro zu. 2018 kam ein privater Investor mit 40 Millionen Euro dazu. Mit einer Garantie des EFSI konnte die Europäische Investitionsbank ihre Beteiligung am Marguerite II auf 200 Millionen Euro verdoppeln – in keinen anderen Infrastrukturfonds hat die Bank der EU mehr Geld investiert. „Der Marguerite bereichert auch den EFSI“, so Barbara Boos, Leiterin der Abteilung für Infrastrukturfonds bei der EIB, „weil ihn die fünf nationalen Förderbanken zu einem wirklich grenzüberschreitenden Projekt mit europäischer Vision machen.“