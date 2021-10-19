© OroraTech Thomas Gübler

„Viele Firmen und Investoren glauben, es schadet dem Gewinn, etwas gegen den Klimawandel zu tun“, sagt Grübler, heute 30 und CEO von OroraTech. „Aber das stimmt nicht. Man kann ein Unternehmen so aufbauen, dass es mehr Gewinn macht, wenn es der Umwelt hilft anstatt ihr zu schaden.“

Neue Technologien wie die von OroraTech sind der Schlüssel, um die internationalen Klimaziele zu erreichen und die Anpassung an die Folgen des Klimawandels zu ermöglichen. Allerdings ist es für erfolgreiche Tech-Start-ups in der Wachstumsphase schwer, das nötige Geld für Forschung und Geschäftsentwicklung zu bekommen. Zum Glück für OroraTech und Unternehmen in einer ähnlichen Situation gibt es in Bayern die Risikokapitalgesellschaft des Freistaats, Bayern Kapital. Sie hat einen 165 Millionen Euro schweren Fonds eingerichtet, der sich an Wachstumsunternehmen beteiligt.

„Wir hoffen, mit dem Fonds große bayerische Unternehmen aufzubauen, vielleicht sogar große deutsche oder europäische Unternehmen, die viele Jobs schaffen und das BIP in Europa steigern“, sagt Monika Steger, die den Wachstumsfonds Bayern 2 bei Bayern Kapital in Landshut verwaltet. „Im besten Fall können wir in Bayern Unternehmen wie die großen amerikanischen Technologieunternehmen aufbauen. Mit der entsprechenden positiven Wirkung auf die Wirtschaft.“

Bayern Kapital hat in über 25 Jahren in mehr als 300 Firmen aus einer Vielzahl von Branchen investiert, darunter Software und Biowissenschaften. Momentan sind über 80 Unternehmen im Portfolio. Das Kapital der Gesellschaft stammt vom bayerischen Staat und im Fall des Wachstumsfonds Bayern 2 auch von der EIB. Bayern Kapital finanziert Unternehmen grundsätzlich gemeinsam mit privaten Investoren. Einige der Beteiligungen haben sich zu großen Unternehmen gemausert. Ein Beispiel ist die Cloud-Commerce-Firma Commercetools, die jetzt ein „Einhorn“ ist – ein privates Start-up mit einer Marktbewertung von über einer Milliarde US-Dollar.

Bayerischer Risikokapitalfonds stemmt sich gegen Braindrain

Risikokapital ist meist die erste Wahl für Wachstumsunternehmen. Allerdings ist es in Europa nicht so breit verfügbar wie in den Vereinigten Staaten und China, sodass diese Firmen langsamer wachsen oder letztlich gar von außereuropäischen Großunternehmen aufgekauft werden. „Risikokapital ist in Deutschland auf dem Vormarsch“, sagt Frederic Klohe, Kreditreferent bei der Europäischen Investitionsbank. „Aber es reicht nicht. Und so kommt es zur Abwanderung.“

Deshalb stieg die EIB im März 2021 mit 50 Millionen Euro in den Wachstumsfonds Bayern 2 ein. Für die Bank der EU war das ein ungewöhnlicher Schritt. Kapitalbeteiligungen übernimmt normalerweise ihre KMU-Tochter, der Europäische Investitionsfonds. Bereits 2019 hatte sich die EIB aber mit 50 Millionen Euro an dem öffentlichen Risikokapitalfonds Coparion beteiligt, hinter dem Deutschland und die KfW stehen. In Bayern hatte die Bank die Rückendeckung des Europäischen Fonds für strategische Investitionen und kann deshalb wegen der Garantie aus dem EU-Haushalt ein höheres Risiko eingehen.

„Diese Art von Investment stärkt den Gründergeist, der so wichtig ist für eine starke Wirtschaft – und der in Deutschland häufig fehlt“, sagt Michael Raschke, der bei der EIB das für deutsche Banken zuständige Team leitet. „Da sind wir natürlich gerne dabei.“

Der zweite Wachstumsfonds Bayern tritt in die Fußstapfen seines gleichnamigen Vorgängers, der in fünf Jahren 70 Millionen Euro in 23 Start-ups investiert hat. Mobilisiert wurden damit private Mittel von über 350 Millionen Euro.