TechEU ist das Programm der Europäischen Investitionsbank-Gruppe für schnellere Innovationen in ganz Europa. Es bringt Innovatoren mit dem richtigen Mix aus Finanzierung und Fachkompetenz zusammen, damit sie besser wachsen und revolutionäre Technologien auf den Markt bringen können.

Das Programm bietet ein umfassendes Instrumentarium zur Unterstützung risikoreicher Projekte und Innovationen von der Idee bis zur Marktreife.

TechEU ist Ihr One-Stop-Shop für Finanzierung und Beratung. Erfahren Sie über die TechEU-Plattform, wie wir Ihnen helfen können, Innovationen in Impact zu verwandeln.

Am 4. November findet in Wien unsere Veranstaltung Women leaders in life sciences statt.