TechEU

Das größte EU-Finanzierungsprogramm für Europas Innovatoren – von der Idee bis zum Börsengang und vom Labor bis zur Marktführerschaft

TechEU ist das Programm der Europäischen Investitionsbank-Gruppe für schnellere Innovationen in ganz Europa. Es bringt Innovatoren mit dem richtigen Mix aus Finanzierung und Fachkompetenz zusammen, damit sie besser wachsen und revolutionäre Technologien auf den Markt bringen können.

Das Programm bietet ein umfassendes Instrumentarium zur Unterstützung risikoreicher Projekte und Innovationen von der Idee bis zur Marktreife.

TechEU ist Ihr One-Stop-Shop für Finanzierung und Beratung. Erfahren Sie über die TechEU-Plattform, wie wir Ihnen helfen können, Innovationen in Impact zu verwandeln.

  Am 4. November findet in Wien unsere Veranstaltung Women leaders in life sciences statt.

Schneller, größer, einfacher

Schnelle Antwort

auf Finanzierungsanfragen

Paneuropäische Instrumente

für Europas Kapitalmarktunion

Zentrale Plattform als One-Stop-Shop

macht Finanzierungen der EIB-Gruppe leichter zugänglich

Wer ist förderfähig?

TechEU finanziert eine breite Palette europäischer Unternehmen, von Start-ups über Wachstumsunternehmen und Scale-ups bis hin zu etablierten Unternehmen.

Europa ist eine Forschungs- und Industriemacht – mit innovativen Unternehmen, Supercomputern, erstklassigen Forschungszentren und einem dynamischen Ökosystem aus Start-ups und Scale-ups, die für Wirtschaftswachstum und gute Jobs sorgen. Trotzdem haben es Unternehmen in Europa manchmal schwer, in allen Phasen ihrer Entwicklung an das nötige Kapital zu kommen.

TechEU soll das ändern. Das Programm befeuert die Innovationswirtschaft mit Finanzierungen für:

  • öffentliche und private Einrichtungen, die mit Forschung und Entwicklung technische Innovationen vorantreiben
  • innovative Unternehmen, die ihr Geschäft ausbauen
  • europäische Unternehmen, die Innovationen einkaufen
  • Unternehmen, die technologische und digitale Infrastruktur entwickeln
  • Start-ups und Scale-ups, die in Europa wachsen wollen; hier bietet TechEU Exit-Lösungen – für einfachere Börsengänge (IPOs) und einen tieferen Exit-Markt in Europa.
an Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen für Innovationen, die bis 2027 rund 250 Mrd. € mobilisieren dürften

Was ist förderfähig?

Wir investieren in ein zukunftsweisendes Europa. Das heißt, wir unterstützen Produkte, Dienstleistungen und Technologien, die Europas digitale Führungsrolle und strategische Autonomie stärken, den Zugang zu kritischen Rohstoffen sichern und Forschung, Entwicklung und Innovationen vorantreiben.

Cleantech

Die EIB-Gruppe ist ein Schlüsselakteur bei der Finanzierung von Cleantech in Europa. Sie treibt Innovationen voran und unterstützt im öffentlichen und privaten Sektor die gesamte Wertschöpfungskette von der Forschung bis zur Fertigung.

Wir fördern:

  • Unternehmen aller Größen: vom Start-up bis zum Großkonzern
  • Technologien für die grüne Wende: Entwicklung und Produktion von modernsten Produkten, zum Beispiel Batterien und Systeme für erneuerbare Energien
  • CO2-arme Lösungen: Entwicklung und Einsatz innovativer Technologien in energieintensiven Branchen
  • Dekarbonisierung der Industrie: Transformation von Industrieprozessen mit wettbewerbsfähigen, emissionsarmen Ideen und Produkten
Digitale Technologien

Die EIB-Gruppe bringt digitale Technologien in Europa entschlossen voran und konzentriert sich dabei auf Kernbereiche für Innovation und Wachstum.

Wir fördern:

  • Halbleiter: modernste Elektronikkomponenten
  • Quantentechnologien: revolutionäre Fortschritte in der Computertechnik, Sensorik und Kommunikation
  • Künstliche Intelligenz: smarte Lösungen für unterschiedliche Anwendungen in verschiedenen Branchen
  • Innovationen im Automobilbereich: Software-definierte Fahrzeugtechnologien, Fahrassistenzsysteme (FAS), autonomes Fahren und Konnektivität
  • Robotik und Automatisierung: für mehr Effizienz und Produktivität
  • Advanced Manufacturing: innovative Technologien für eine schnellere, effizientere, produktivere, nachhaltigere, zuverlässigere, flexiblere und besser skalierbare Produktion und Logistik
  • Industrielle Digitalisierung: für die Transformation von Branchen mit digitalen Lösungen
  • Digitale Infrastruktur: Aufbau robuster Systeme für Konnektivität, Computing und Cloud-Dienste
Biotech/Medizintechnik

Die EIB-Gruppe finanziert die Entwicklung innovativer Arzneimittel und Medizinprodukte, die sicher, wirksam, bezahlbar und für die Menschen in der EU gut zugänglich und leicht anzuwenden sind.

Wir fördern:

  • Forschung, Entwicklung und Innovation: für Durchbrüche in der Medizin
  • Biotechnologie, Pharma, digitale Gesundheit und Medizintechnik: für modernste Gesundheitslösungen und einen wettbewerbsfähigen Life-Sciences-Sektor in der EU
  • Forschung und Entwicklung, klinische Studien, Zulassung und Marktzugang: damit neue Produkte effizient auf den Markt kommen können
  • Digitalisierung, KI und Technologie-Transfer: mit Technologie zu einer besseren Gesundheitsversorgung
  • Infrastruktur: Technologie-Transfer und Aufbau von Fertigungskapazitäten
  • Autonomie und Sicherheit der EU: stärkere Lieferketten für Gesundheitsprodukte und Technologien in der EU
Verteidigung und Raumfahrt

Die EIB-Gruppe erleichtert europäischen Unternehmen und Innovatoren die Finanzierung von Projekten, die unsere Bürgerinnen und Bürger schützen

Wir fördern:

  • Dual-Use- und Militärtechnologien: mechanische Technologie, Elektrotechnik, Elektronik und Luftfahrttechnologien
  • Treibstoffe und Motoren für Raumfahrttechnologien: für die Zukunft der Weltraumforschung
  • Moderne Digitaltechnologien: Cybersicherheit, KI, Internet der Dinge, Quantentechnologie und Software für Sicherheit und Verteidigung
  • Militär-/Weltraumausrüstung:
    • Entwicklung und Herstellung von militärischer Ausrüstung, zum Beispiel Hubschrauber und Überwachungsdrohnen
    • Lageerkennung und Kartierung
    • Radarsysteme, moderne optische Systeme, Avioniksysteme
    • Verkehrsmanagement, Cybersicherheit und Satellitenkommunikation
Grundlagenforschung und Skills

Die EIB-Gruppe unterstützt Spitzenforschung und investiert in Fähigkeiten, um Europas Innovationskraft zu stärken.

Wir fördern:

  • Forschungszentren und Universitäten: Aufbau modernster Einrichtungen
  • Ausstattung: Bereitstellen modernster Tools und Technologien
  • Forschungsarbeit: Finanzierung von Spitzenkräften für die Forschung
  • Berufliche Aus- und Weiterbildung: Befähigen der Arbeitskräfte von morgen
  • Weiterbildung und Umschulung bei Unternehmen: für neue Fähigkeiten, die den Wandel vorantreiben
  • Finanzierungen für Ausbildung und lebenslanges Lernen: Wissen allgemein zugänglich und bezahlbar machen
Projekte

Cleantech Digitale Technologien Biotech/Medizintechnik Verteidigung und Raumfahrt Grundlagenforschung und Skills

Italien

Energy Dome: Mit CO2 Erneuerbare speichern

Für Europas Übergang zu einer emissionsarmen Wirtschaft
Mit Unterstützung der EIB
Mit Unterstützung der EIB
Story
Dome of renewables
Story
©Energy Dome
Estland

UP Catalyst: Neue Technologie macht aus CO2 Graphit

 Anpassung an den Klimawandel
Mit Unterstützung der EIB
Story
From pollution to solution
Story
Fotograf: Forance
©Shutterstock
Deutschland

Ineratec: Nachhaltiger Flugkraftstoff aus grünem Wasserstoff

Für Europas Übergang zu einer emissionsarmen Wirtschaft
Mit Unterstützung der EIB
Mit Unterstützung der EIB
Story
Reverse combustion
Story
©INERATEC
Lettland

Aerones: Roboter für grüne Energie

Energieeffizienz, Robotik
Mit Unterstützung des EIF
aerones1

©All rights reserved
Paneuropäisch

NXP: Halbleiter made in EU

Für innovative Halbleiter der nächsten Generation und den Aufbau eines hochmodernen europäischen Chip-Ökosystems
Mit Unterstützung der EIB
Mit Unterstützung der EIB
Story
Chipping in with €1 billion
Story
©NXP
Deutschland

aedifion: Digitale Lösungen für dekarbonisierte Immobilien

Informations- und Kommunikationstechnologie, Nachhaltigkeit
Mit Unterstützung des EIF
Mit Unterstützung des EIF
aedifion

©All rights reserved
Frankreich

Fabentech: Polyklonale Antikörper gegen die nächste Pandemie

 Entwicklung innovativer Behandlungen gegen Viren mit Pandemie-Potenzial und biologische Gefahren
Mit Unterstützung der EIB
Mit Unterstützung der EIB
Story
Adjustable antibodies
Story
Fotograf: Corona Borealis Studio
©EIB
Portugal

iLoF: Personalisierte Medizin beschleunigen

 Life Sciences und künstliche Intelligenz
Mit Unterstützung des EIF
ilof3.jpg
ilof3.jpg
ilof3.jpg
©EIF
Spanien

Skydweller: Erste vollelektrische, unbemannte Solardrohne

 Autonomes Fliegen
Mit Unterstützung der EIB
Powered by the sun
Powered by the sun
Powered by the sun
©Skydweller Aero Inc.
Polen

Die ersten zwei Erdbeobachtungs-Satelliten

 Raumfahrtindustrie
Mit Unterstützung der EIB
Satellite
Satellite
Satellite
©Shutterstock
Luxemburg

Lunar Outpost: Technologie im Weltraum, Wirkung auf der Erde

 Weltraum
Mit Unterstützung des EIF
case-study-lunar-outpost-product
lunar-outpost-product
case-study-lunar-outpost-product
©EIF
Polen

Nationales Wissenschaftszentrum: Für mehr Forschung, Entwicklung und Innovation in der Wissenschaft

Unterstützung für Grundlagenforschung, die der Markt zu wenig finanziert
Mit Unterstützung der EIB
Mit Unterstützung der EIB
Masaryk University is making considerable financial investments at its new university campus to enhance its research and teaching capacity.
Masaryk University Brno
Masaryk University is making considerable financial investments at its new university campus to enhance its research and teaching capacity.
©EIB
Spanien

Mi Cuento: Personalisierte Kinderbücher

Lehrtechnologie, soziales Unternehmertum
Mit Unterstützung des EIF
Muriel Burgeois Founder, MiCuento (Spain)
Muriel Burgeois Founder, MiCuento (Spain)
Muriel Burgeois Founder, MiCuento (Spain)
©EIF
Getty

InvestEU

Digitalisierung für die Gesellschaft

InvestEU fördert Aufschwung, grünes Wachstum, gute Jobs und das Wohl der Menschen in Europa – mit gezielten Investitionen, die auf nationaler und lokaler Ebene einen Unterschied machen.

Das InvestEU-Programm pusht nachhaltige Investitionen, Innovation, soziale Teilhabe und Beschäftigung in Europa.

Im Fokus

Unternehmen, die unser Leben verändern

Die EIB-Gruppe unterstützt über den Europäischen Investitionsfonds Innovatoren, die uns manchmal täglich begleiten.

Dazu gehören Firmen wie Shazam, WeTransfer, BlaBlaCar, Spotify, Skyscanner und Vinted. Ihretwegen geht Musik-Hören, Dateien-Teilen, Reisen und Einkaufen heute ganz anders als früher.

Schauen Sie rein: So fördern wir Innovationen – und damit die Modernisierung unseres Lebens.

Kontakt

Investment Readiness Checker

Sie sind reif für eine Investition? Wenn Sie ein europäisches Start-up oder Scale-up für Cleantech, Life Sciences oder digitale Technologien sind, erfahren Sie hier, wie wir Ihre Ziele unterstützen können.

 Sie haben eine Frage? Kontakt

Medien

Medienanfragen zum Thema TechEU richten Sie bitte an:

Donata Riedel

Allgemeine Fragen

Bei Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Arbeit, zur Organisation und zu den Zielen der EIB wenden Sie sich an unseren Information Desk.

Information Desk
Tel.: +352 4379-22000

Bleiben Sie informiert

Aktuelles
Publikationen
