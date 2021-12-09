EXTENSION TRAMWAY DE MARSEILLE

Les investissements concernant l'extension du réseau tramway ainsi que la reconstruction du dépôt de bus (St. Pierre) relèvent de l'Annexe II de la Directive 2011/92/CE telle que modifiée par la Directive 2014/52/CE concernant l'évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement et par conséquent la nécessité de mener une Etude d'Impact Environnemental (EIE) est déterminée soit au cas par cas soit par des critères fixés par l'État membre. La composante tramway a fait l'objet d'une procédure d'évaluation d'impact comme prévu par la législation française (Code de l'Environnement) et, suite à l'avis favorable émis par la commission d'enquête publique, il a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique par arrêté préfectorale le 15 juin 2021. La reconstruction du dépôt de bus de Saint-Pierre a fait l'objet d'un avis au cas par cas de l'autorité environnementale qui a considéré que cette composante n'était soumise à étude d'impact en raison de la nature des travaux et de ses impacts limités sur l'environnement. La production du matériel roulant tram et bus aura lieu dans les usines du fabricant et, par conséquent, se trouve hors du champ de la directive 2011/92/CE telle que modifiée par la Directive 2014/52/CE. Lors de l'instruction, la BEI vérifiera la conformité du projet avec la législation environnementale de l'Union Européenne, en particulier par rapport à la Directive EIE, aux Directives Habitats et Oiseaux (92/43/EEC et 2009/147/EC), à la Directive 2001/42/EC sur l'évaluation stratégique environnementale et à la Directive 2000/60/CE sur l'eau.