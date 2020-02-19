Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

VENETO WATER UTILITIES ABS

Unterzeichnung(en)

Betrag
124.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 124.000.000 €
Wasser, Abwasser : 124.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/10/2020 : 124.000.000 €
Andere Links
Related public register
22/07/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VENETO WATER UTILITIES ABS - Studio Impatto Ambientale - Sintesi non Tecnica
Related public register
21/07/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VENETO WATER UTILITIES ABS - Studio di Impatto Ambientale
Related public register
21/07/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VENETO WATER UTILITIES ABS - Progetto definitivo vasca di accumulo fanghi
Related public register
21/07/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VENETO WATER UTILITIES ABS - Progetto definitivo Linea Fanghi
Related public register
24/09/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VENETO WATER UTILITIES ABS - Aggiornamento Piano Adeguamento Sfioratori 2020
Related public register
24/09/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VENETO WATER UTILITIES ABS - Relazione Tecnico llustrativa – aggiornamento 2020
Related public register
01/10/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VENETO WATER UTILITIES ABS
Related public register
24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - VENETO WATER UTILITIES ABS
Related EFSI register
16/10/2020 - VENETO WATER UTILITIES ABS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Juli 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/10/2020
20200219
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
VENETO WATER UTILITIES ABS
VIVERACQUA SCARL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 124 million
EUR 623 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

Innovative structured financing of local water utilities in the Italian region of Veneto.

The project will improve the quality of life of the inhabitants in the Veneto Region by allowing the Final Beneficiaries to upgrade and extend the water and wastewater infrastructure. Furthermore, by increasing the resilience of the water system to climate impacts, the project will contribute to supporting EU Climate Action.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investments are expected to have positive net environmental and social impacts, considering their focus on compliance with, amongst others, the Urban Waste Water Treatment Directive 91/271/EC, the Water Framework Directive 2000/60/EC, and their contributions to resource efficiency from efficiency improvements. Where and if applicable, the requirements of the Environmental Impact Assessment Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU, Birds Directive 2009/147/EC and Habitats Directive 92/43/EEC will be verified during appraisal.

The Bank will require the utilities to ensure that contracts for implementation of the project have been or will be tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation, Directive 2014/23/EU where applicable and/or 2014/24/EU where applicable and/or 2014/25/EU where applicable, as well as Directive 92/13/EEC and Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
22/07/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VENETO WATER UTILITIES ABS - Studio Impatto Ambientale - Sintesi non Tecnica
21/07/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VENETO WATER UTILITIES ABS - Studio di Impatto Ambientale
21/07/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VENETO WATER UTILITIES ABS - Progetto definitivo vasca di accumulo fanghi
21/07/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VENETO WATER UTILITIES ABS - Progetto definitivo Linea Fanghi
24/09/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VENETO WATER UTILITIES ABS - Aggiornamento Piano Adeguamento Sfioratori 2020
24/09/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VENETO WATER UTILITIES ABS - Relazione Tecnico llustrativa – aggiornamento 2020
01/10/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VENETO WATER UTILITIES ABS
24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - VENETO WATER UTILITIES ABS
16/10/2020 - VENETO WATER UTILITIES ABS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VENETO WATER UTILITIES ABS - Studio Impatto Ambientale - Sintesi non Tecnica
Datum der Veröffentlichung
22 Jul 2020
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132061923
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200219
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VENETO WATER UTILITIES ABS - Studio di Impatto Ambientale
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2020
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132150431
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200219
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VENETO WATER UTILITIES ABS - Progetto definitivo vasca di accumulo fanghi
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2020
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132142218
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200219
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VENETO WATER UTILITIES ABS - Progetto definitivo Linea Fanghi
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2020
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132151350
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200219
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VENETO WATER UTILITIES ABS - Aggiornamento Piano Adeguamento Sfioratori 2020
Datum der Veröffentlichung
24 Sep 2020
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133645352
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200219
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VENETO WATER UTILITIES ABS - Relazione Tecnico llustrativa – aggiornamento 2020
Datum der Veröffentlichung
24 Sep 2020
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133648658
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200219
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VENETO WATER UTILITIES ABS
Datum der Veröffentlichung
1 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131951754
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200219
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - VENETO WATER UTILITIES ABS
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
257102029
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20200219
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - VENETO WATER UTILITIES ABS
Datum der Veröffentlichung
16 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133677671
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20200219
Letzte Aktualisierung
16 Oct 2020
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
22/07/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VENETO WATER UTILITIES ABS - Studio Impatto Ambientale - Sintesi non Tecnica
Related public register
21/07/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VENETO WATER UTILITIES ABS - Studio di Impatto Ambientale
Related public register
21/07/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VENETO WATER UTILITIES ABS - Progetto definitivo vasca di accumulo fanghi
Related public register
21/07/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VENETO WATER UTILITIES ABS - Progetto definitivo Linea Fanghi
Related public register
24/09/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VENETO WATER UTILITIES ABS - Aggiornamento Piano Adeguamento Sfioratori 2020
Related public register
24/09/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VENETO WATER UTILITIES ABS - Relazione Tecnico llustrativa – aggiornamento 2020
Related public register
01/10/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VENETO WATER UTILITIES ABS
Related public register
24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - VENETO WATER UTILITIES ABS
Related EFSI register
16/10/2020 - VENETO WATER UTILITIES ABS
Andere Links
Übersicht
VENETO WATER UTILITIES ABS
Datenblätter
VENETO WATER UTILITIES ABS

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen