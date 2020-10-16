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SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE

Unterzeichnung(en)

Betrag
1.000.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 1.000.000.000 €
Stadtentwicklung : 1.000.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/03/2021 : 200.000.000 €
19/01/2023 : 300.000.000 €
17/06/2025 : 500.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Oktober 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/03/2021
20200177
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE
HELLENIC REPUBLIC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 1000 million
EUR 3580 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework Loan to support local governments in multi-sector investments aimed at sustainable development of urban areas.

The project is an intermediated Framework Loan operation in support of two programmes launched by the Ministry of Interior and the Ministry of Environment & Energy, aiming to support municipalities, regional authorities and their agencies in order to invest in a wide range of projects contributing to the sustainable development of urban areas. 1. The first programme concerns the implementation of infrastructure projects; 2. The second programme concerns the implementationof local spatial plans (LSPs), namely integrated plans and related interventions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with the relevant EU Directives will be verified during appraisal stage: EIA Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU, SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 2009/147/EC. The status of any environmental studies and public consultations related to the investments will be reviewed during project appraisal. Energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU or 2004/18/EC / 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
29/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE
22/07/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Chalkidas Sewage
22/07/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - D.E.Y. A Heraklion
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26/07/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Kozanis

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE
Datum der Veröffentlichung
29 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133494806
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200177
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Chalkidas Sewage
Datum der Veröffentlichung
22 Jul 2023
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
171923057
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200177
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - D.E.Y. A Heraklion
Datum der Veröffentlichung
22 Jul 2023
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
171928584
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200177
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - D.E.Y.A Agias (in the area formerly named Stomiou)
Datum der Veröffentlichung
22 Jul 2023
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
171948986
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200177
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - D.E.Y.A Larissaion
Datum der Veröffentlichung
24 Jul 2023
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
174596265
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200177
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Methydrium Water Works Association
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2023
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
171933703
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200177
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Municipality of Archanes - Asterousia
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2023
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
171951023
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200177
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Municipality of Amorgos
Datum der Veröffentlichung
24 Jul 2023
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
171955844
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200177
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - D.E.Y.A Kileler
Datum der Veröffentlichung
25 Jul 2023
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
174576907
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200177
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - Αλμυρός
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2023
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
174142798
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200177
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - D.E.Y. A Skopelos
Datum der Veröffentlichung
22 Jul 2023
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
171944903
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200177
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - D.E.Y.A. VOLOS Sewage
Datum der Veröffentlichung
22 Jul 2023
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
171949207
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200177
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - D.E.Y. A Chalkideon
Datum der Veröffentlichung
22 Jul 2023
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
171933302
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200177
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Municipality of Pogoni
Datum der Veröffentlichung
22 Jul 2023
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
171952605
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200177
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - D.E.Y.A Rethymnou
Datum der Veröffentlichung
22 Jul 2023
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
171947082
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200177
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - D.E.Y.A Larissaion - Κοιλάδα ΜΠΕ
Datum der Veröffentlichung
24 Jul 2023
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
174580381
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200177
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Kileler (maps)
Datum der Veröffentlichung
24 Jul 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
174581591
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200177
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - D.E.Y.A Veroias
Datum der Veröffentlichung
22 Jul 2023
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
171957180
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200177
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - D.E.Y. A Avdira (Vistonida)
Datum der Veröffentlichung
22 Jul 2023
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
171926940
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200177
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - D.E.Y. A Paros
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2023
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
171955224
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200177
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Mylopotamos
Datum der Veröffentlichung
26 Jul 2023
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
174685731
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200177
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Paggaiou
Datum der Veröffentlichung
25 Jul 2023
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
174656370
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200177
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Tanagra (maps)
Datum der Veröffentlichung
26 Jul 2023
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
174600598
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200177
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Municipality of Polygyros
Datum der Veröffentlichung
26 Jul 2023
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
174622324
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200177
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - D.E.Y.A. Chania
Datum der Veröffentlichung
25 Jul 2023
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
174588682
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200177
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Viannos
Datum der Veröffentlichung
24 Jul 2023
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
174598427
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200177
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Viannos
Datum der Veröffentlichung
24 Jul 2023
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
174588594
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200177
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - D.E.Y.A Kozanis
Datum der Veröffentlichung
24 Jul 2023
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
174608335
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200177
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Feraiou
Datum der Veröffentlichung
26 Jul 2023
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
174668704
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200177
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Tanagra
Datum der Veröffentlichung
26 Jul 2023
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
174596022
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200177
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Karystos
Datum der Veröffentlichung
26 Jul 2023
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
174608634
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200177
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - D.E.Y.A Thermis
Datum der Veröffentlichung
26 Jul 2023
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
174667995
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200177
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Kozanis
Datum der Veröffentlichung
26 Jul 2023
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
174596654
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200177
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Feraiou
Datum der Veröffentlichung
26 Jul 2023
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
174678959
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200177
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - D.E.Y.A. Veroias
Datum der Veröffentlichung
26 Jul 2023
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
174588066
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200177
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Kos
Datum der Veröffentlichung
26 Jul 2023
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
174666270
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200177
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Mykonos (maps)
Datum der Veröffentlichung
26 Jul 2023
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
174623134
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200177
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Palama
Datum der Veröffentlichung
26 Jul 2023
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
174625898
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200177
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Mykonos
Datum der Veröffentlichung
26 Jul 2023
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
174675299
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200177
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN GREECE - Kozanis
Datum der Veröffentlichung
26 Jul 2023
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
174608334
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200177
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
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