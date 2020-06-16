Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

ICICLE WIND FARM

Unterzeichnung(en)

Betrag
65.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 65.000.000 €
Energie : 65.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/12/2020 : 65.000.000 €
Andere Links
Related public register
06/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Parque Eólico do Sincelo - Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese
Related public register
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Parque Eólico do Sincelo – Substação 60/220 kV
Related public register
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Memória Descritiva e Justificativa – Linha a 60kV PE Tocha II
Related public register
26/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ICICLE WIND FARM
Related public register
31/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico do Sincelo
Related public register
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Linha Sincelo – Chafariz, a 220 kv Projeto de Licenciamento - Anexos à Memória Descritiva
Related public register
06/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Parque Eólico do Sincelo - Estudo de Impacte Ambiental – Relatórios Téchnicos (Anexos)
Related public register
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Parque Eólico do Sincelo - Estudo de Impacte Ambiental - Resumo não Técnico
Related public register
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Parque Eólico do Sincelo – Sub-Parque Eólico de Galo-Rainha
Related public register
09/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Planta de Condicionantes
Related public register
09/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Planta Geral - Linha Sincelo-Chafariz (LN0582-F1)
Related public register
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico da Tocha II - Relatório Téchnico - Eólico do Sincelo
Related public register
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Parque Eólico da Tocha II - Projeto
Related public register
09/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Planta Geral - Linha Sincelo - Chafariz (LN0584-F2)
Related public register
06/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico da Tocha II - Anexos - Eólico do Sincelo
Related public register
06/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico da Tocha II – Peças Desenhadas - Eólico do Sincelo
Related public register
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Linhas Aéreas, a 60kv, de Ligação dos Sub-Parques Eólicos de Argomilmouro e de Galo Rainha à Subestação 60/220kv do Sincelo - Anexos à Memória Descritiva
Related public register
09/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Planta Geral - Linha Aérea
Related public register
31/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico da Tocha ii
Related public register
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Parque Eólico do Sincelo – Sub-Parque Eólico de Argomil - Mouro
Related public register
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Resumo não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico da Tocha II
Related public register
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Linha Sincelo – Chafariz, a 220 kv Projeto de Licenciamento - Memória Descritiva
Related public register
09/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Planta Geral - Linha Sincelo - Chafariz (LN0582-F3)
Related public register
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Linhas Aéreas, a 60kv, Entre as Subestações dos Sub-Parques Eólicos de Argomil-Mouro e Galo-Rainha à Subestação 60/220kv do Sincelo - Memória Descritiva e Justificativa
Related public register
09/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Planta Geral - Linha Sincelo-Chafariz (LN0582-F2)
Related public register
09/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Planta Geral - Linha Sincelo - Chafariz (LN0584-F1)
Related EFSI register
15/01/2021 - ICICLE WIND FARM
Zugehörige Pressemitteilungen
Portugal: EIB und BPI vergeben 112 Millionen Euro an EDP Renováveis für zwei Windparks mit einer Gesamtleistung von 125 Megawatt

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Juni 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/12/2020
20200037
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ICICLE WIND FARM
EDP RENOVAVEIS SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 65 million
EUR 127 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction and operation of 2 new, medium sized wind farms located in the north and the west of Portugal with a total capacity of 125 MW.

The project will support EU and national targets for renewable energy generation, and contributes to the security of energy supply and environmental objectives. It will also further contribute the EIB's lending priority policy on social cohesion, renewable energy and climate action.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Windfarms fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU) according to which the EU Member States has to determine whether a project is subject to an assessment based on defined criteria. According to national legislation, windfarms exceeding certain criteria are subject to a mandatory EIA. This was the case for both windfarms. The environmental studies for the EIA process were undertaken and the competent authorities have granted approval containing requirements to mitigate environmental impacts accordingly. Residual impacts were classified of limited significance.

The project will be operating without exclusive or special rights within the meaning of the EU Utilities Directive 2004/17/EC c.q. 2014/25/EU hence private sector procurement procedures applied. Equipment and works were purchased through multi contracts – such as one for supply and installation of turbines, others for infrastructure works (Balance of Plant), electrical works, etc.

Weitere Unterlagen
06/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Parque Eólico do Sincelo - Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Parque Eólico do Sincelo – Substação 60/220 kV
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Memória Descritiva e Justificativa – Linha a 60kV PE Tocha II
26/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ICICLE WIND FARM
31/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico do Sincelo
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Linha Sincelo – Chafariz, a 220 kv Projeto de Licenciamento - Anexos à Memória Descritiva
06/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Parque Eólico do Sincelo - Estudo de Impacte Ambiental – Relatórios Téchnicos (Anexos)
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Parque Eólico do Sincelo - Estudo de Impacte Ambiental - Resumo não Técnico
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Parque Eólico do Sincelo – Sub-Parque Eólico de Galo-Rainha
09/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Planta de Condicionantes
09/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Planta Geral - Linha Sincelo-Chafariz (LN0582-F1)
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico da Tocha II - Relatório Téchnico - Eólico do Sincelo
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Parque Eólico da Tocha II - Projeto
09/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Planta Geral - Linha Sincelo - Chafariz (LN0584-F2)
06/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico da Tocha II - Anexos - Eólico do Sincelo
06/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico da Tocha II – Peças Desenhadas - Eólico do Sincelo
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Linhas Aéreas, a 60kv, de Ligação dos Sub-Parques Eólicos de Argomilmouro e de Galo Rainha à Subestação 60/220kv do Sincelo - Anexos à Memória Descritiva
09/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Planta Geral - Linha Aérea
31/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico da Tocha ii
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Parque Eólico do Sincelo – Sub-Parque Eólico de Argomil - Mouro
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Resumo não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico da Tocha II
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Linha Sincelo – Chafariz, a 220 kv Projeto de Licenciamento - Memória Descritiva
09/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Planta Geral - Linha Sincelo - Chafariz (LN0582-F3)
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Linhas Aéreas, a 60kv, Entre as Subestações dos Sub-Parques Eólicos de Argomil-Mouro e Galo-Rainha à Subestação 60/220kv do Sincelo - Memória Descritiva e Justificativa
09/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Planta Geral - Linha Sincelo-Chafariz (LN0582-F2)
09/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Planta Geral - Linha Sincelo - Chafariz (LN0584-F1)
15/01/2021 - ICICLE WIND FARM
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Portugal: EIB und BPI vergeben 112 Millionen Euro an EDP Renováveis für zwei Windparks mit einer Gesamtleistung von 125 Megawatt

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Parque Eólico do Sincelo - Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese
Datum der Veröffentlichung
6 Nov 2020
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134744462
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200037
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Parque Eólico do Sincelo – Substação 60/220 kV
Datum der Veröffentlichung
7 Nov 2020
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134740978
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200037
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Memória Descritiva e Justificativa – Linha a 60kV PE Tocha II
Datum der Veröffentlichung
7 Nov 2020
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134740987
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200037
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ICICLE WIND FARM
Datum der Veröffentlichung
26 Nov 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133463904
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200037
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico do Sincelo
Datum der Veröffentlichung
31 Oct 2020
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133067427
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200037
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Linha Sincelo – Chafariz, a 220 kv Projeto de Licenciamento - Anexos à Memória Descritiva
Datum der Veröffentlichung
7 Nov 2020
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134742474
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200037
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Parque Eólico do Sincelo - Estudo de Impacte Ambiental – Relatórios Téchnicos (Anexos)
Datum der Veröffentlichung
6 Nov 2020
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134742364
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200037
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Parque Eólico do Sincelo - Estudo de Impacte Ambiental - Resumo não Técnico
Datum der Veröffentlichung
7 Nov 2020
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134744461
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200037
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Parque Eólico do Sincelo – Sub-Parque Eólico de Galo-Rainha
Datum der Veröffentlichung
7 Nov 2020
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134743396
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200037
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Planta de Condicionantes
Datum der Veröffentlichung
9 Nov 2020
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134743095
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200037
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Planta Geral - Linha Sincelo-Chafariz (LN0582-F1)
Datum der Veröffentlichung
9 Nov 2020
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134742178
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200037
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico da Tocha II - Relatório Téchnico - Eólico do Sincelo
Datum der Veröffentlichung
7 Nov 2020
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134740071
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200037
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Parque Eólico da Tocha II - Projeto
Datum der Veröffentlichung
7 Nov 2020
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134744681
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200037
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Planta Geral - Linha Sincelo - Chafariz (LN0584-F2)
Datum der Veröffentlichung
9 Nov 2020
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134746765
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200037
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico da Tocha II - Anexos - Eólico do Sincelo
Datum der Veröffentlichung
6 Nov 2020
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134744477
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200037
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico da Tocha II – Peças Desenhadas - Eólico do Sincelo
Datum der Veröffentlichung
6 Nov 2020
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134744678
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200037
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Linhas Aéreas, a 60kv, de Ligação dos Sub-Parques Eólicos de Argomilmouro e de Galo Rainha à Subestação 60/220kv do Sincelo - Anexos à Memória Descritiva
Datum der Veröffentlichung
7 Nov 2020
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134743397
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200037
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Planta Geral - Linha Aérea
Datum der Veröffentlichung
9 Nov 2020
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134740060
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200037
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico da Tocha ii
Datum der Veröffentlichung
31 Oct 2020
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134658440
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200037
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Parque Eólico do Sincelo – Sub-Parque Eólico de Argomil - Mouro
Datum der Veröffentlichung
7 Nov 2020
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134742365
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200037
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Resumo não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico da Tocha II
Datum der Veröffentlichung
7 Nov 2020
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134743277
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200037
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Linha Sincelo – Chafariz, a 220 kv Projeto de Licenciamento - Memória Descritiva
Datum der Veröffentlichung
7 Nov 2020
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134743510
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200037
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Planta Geral - Linha Sincelo - Chafariz (LN0582-F3)
Datum der Veröffentlichung
9 Nov 2020
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134743267
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200037
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Linhas Aéreas, a 60kv, Entre as Subestações dos Sub-Parques Eólicos de Argomil-Mouro e Galo-Rainha à Subestação 60/220kv do Sincelo - Memória Descritiva e Justificativa
Datum der Veröffentlichung
7 Nov 2020
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134744183
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200037
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Planta Geral - Linha Sincelo-Chafariz (LN0582-F2)
Datum der Veröffentlichung
9 Nov 2020
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134742368
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200037
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Planta Geral - Linha Sincelo - Chafariz (LN0584-F1)
Datum der Veröffentlichung
9 Nov 2020
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134742855
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200037
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - ICICLE WIND FARM
Datum der Veröffentlichung
14 Jan 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
137370121
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20200037
Letzte Aktualisierung
15 Jan 2021
Sektor(en)
Energie
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
06/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Parque Eólico do Sincelo - Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese
Related public register
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Parque Eólico do Sincelo – Substação 60/220 kV
Related public register
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Memória Descritiva e Justificativa – Linha a 60kV PE Tocha II
Related public register
26/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ICICLE WIND FARM
Related public register
31/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico do Sincelo
Related public register
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Linha Sincelo – Chafariz, a 220 kv Projeto de Licenciamento - Anexos à Memória Descritiva
Related public register
06/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Parque Eólico do Sincelo - Estudo de Impacte Ambiental – Relatórios Téchnicos (Anexos)
Related public register
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Parque Eólico do Sincelo - Estudo de Impacte Ambiental - Resumo não Técnico
Related public register
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Parque Eólico do Sincelo – Sub-Parque Eólico de Galo-Rainha
Related public register
09/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Planta de Condicionantes
Related public register
09/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Planta Geral - Linha Sincelo-Chafariz (LN0582-F1)
Related public register
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico da Tocha II - Relatório Téchnico - Eólico do Sincelo
Related public register
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Parque Eólico da Tocha II - Projeto
Related public register
09/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Planta Geral - Linha Sincelo - Chafariz (LN0584-F2)
Related public register
06/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico da Tocha II - Anexos - Eólico do Sincelo
Related public register
06/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico da Tocha II – Peças Desenhadas - Eólico do Sincelo
Related public register
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Linhas Aéreas, a 60kv, de Ligação dos Sub-Parques Eólicos de Argomilmouro e de Galo Rainha à Subestação 60/220kv do Sincelo - Anexos à Memória Descritiva
Related public register
09/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Planta Geral - Linha Aérea
Related public register
31/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico da Tocha ii
Related public register
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Parque Eólico do Sincelo – Sub-Parque Eólico de Argomil - Mouro
Related public register
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Resumo não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico da Tocha II
Related public register
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Linha Sincelo – Chafariz, a 220 kv Projeto de Licenciamento - Memória Descritiva
Related public register
09/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Planta Geral - Linha Sincelo - Chafariz (LN0582-F3)
Related public register
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Linhas Aéreas, a 60kv, Entre as Subestações dos Sub-Parques Eólicos de Argomil-Mouro e Galo-Rainha à Subestação 60/220kv do Sincelo - Memória Descritiva e Justificativa
Related public register
09/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Planta Geral - Linha Sincelo-Chafariz (LN0582-F2)
Related public register
09/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Planta Geral - Linha Sincelo - Chafariz (LN0584-F1)
Related EFSI register
15/01/2021 - ICICLE WIND FARM
Andere Links
Übersicht
ICICLE WIND FARM
Datenblätter
ICICLE WIND FARM
Zugehörige Pressemitteilungen
Portugal: EIB und BPI vergeben 112 Millionen Euro an EDP Renováveis für zwei Windparks mit einer Gesamtleistung von 125 Megawatt

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Portugal: EIB und BPI vergeben 112 Millionen Euro an EDP Renováveis für zwei Windparks mit einer Gesamtleistung von 125 Megawatt
Andere Links
Related public register
06/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Parque Eólico do Sincelo - Estudo de Impacte Ambiental – Relatório Síntese
Related public register
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Parque Eólico do Sincelo – Substação 60/220 kV
Related public register
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Memória Descritiva e Justificativa – Linha a 60kV PE Tocha II
Related public register
26/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ICICLE WIND FARM
Related public register
31/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico do Sincelo
Related public register
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Linha Sincelo – Chafariz, a 220 kv Projeto de Licenciamento - Anexos à Memória Descritiva
Related public register
06/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Parque Eólico do Sincelo - Estudo de Impacte Ambiental – Relatórios Téchnicos (Anexos)
Related public register
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Parque Eólico do Sincelo - Estudo de Impacte Ambiental - Resumo não Técnico
Related public register
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Parque Eólico do Sincelo – Sub-Parque Eólico de Galo-Rainha
Related public register
09/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Planta de Condicionantes
Related public register
09/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Planta Geral - Linha Sincelo-Chafariz (LN0582-F1)
Related public register
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico da Tocha II - Relatório Téchnico - Eólico do Sincelo
Related public register
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Parque Eólico da Tocha II - Projeto
Related public register
09/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Planta Geral - Linha Sincelo - Chafariz (LN0584-F2)
Related public register
06/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico da Tocha II - Anexos - Eólico do Sincelo
Related public register
06/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico da Tocha II – Peças Desenhadas - Eólico do Sincelo
Related public register
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Linhas Aéreas, a 60kv, de Ligação dos Sub-Parques Eólicos de Argomilmouro e de Galo Rainha à Subestação 60/220kv do Sincelo - Anexos à Memória Descritiva
Related public register
09/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Planta Geral - Linha Aérea
Related public register
31/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico da Tocha ii
Related public register
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Parque Eólico do Sincelo – Sub-Parque Eólico de Argomil - Mouro
Related public register
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Resumo não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico da Tocha II
Related public register
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Linha Sincelo – Chafariz, a 220 kv Projeto de Licenciamento - Memória Descritiva
Related public register
09/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Planta Geral - Linha Sincelo - Chafariz (LN0582-F3)
Related public register
07/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Linhas Aéreas, a 60kv, Entre as Subestações dos Sub-Parques Eólicos de Argomil-Mouro e Galo-Rainha à Subestação 60/220kv do Sincelo - Memória Descritiva e Justificativa
Related public register
09/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Planta Geral - Linha Sincelo-Chafariz (LN0582-F2)
Related public register
09/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ICICLE WIND FARM - Planta Geral - Linha Sincelo - Chafariz (LN0584-F1)
Related EFSI register
15/01/2021 - ICICLE WIND FARM

Photogallery

Portugal: EIB and BPI provide EDP Renováveis with €112 million to construct and operate two wind farms with a total capacity of 125 MW
ICICLE Wind Farm
©EDPR

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen