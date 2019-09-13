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FREIGHTHUB (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 20.000.000 €
Dienstleistungen : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/11/2019 : 10.000.000 €
25/11/2019 : 10.000.000 €
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB vergibt 20 Millionen Euro an Forto zur Weiterentwicklung seiner Supply Chain Management Plattform

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Februar 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/11/2019
20190340
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FREIGHTHUB (EGFF)
FREIGHTHUB GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 45 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The company is a start-up which acts as a freight forwarder across various modes of transportation with a fully digital front- and back-end to facilitate the logistics operations of its customers. The investment supports the company's growth through the further development of its IT platform and market expansion.

The research, development and innovation (RDI) activities as well as the related marketing and sales expenditures in support of the Promoter's market expansion.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The RDI activities take place in existing locations without environmental impacts and do not require environmental authorisations.

The company is a private sector company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU Public Procurement Directives. Nevertheless, the procurement policies and the supply management characteristics as presented to the EIB are considered acceptable.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FREIGHTHUB (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
30 May 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
94036436
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190340
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - FREIGHTHUB (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
22 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
161103710
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190340
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
FREIGHTHUB (EGFF)
Datenblätter
FREIGHTHUB (EGFF)
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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