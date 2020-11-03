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CLONCREEN WIND FARM

Unterzeichnung(en)

Betrag
49.676.544,33 €
Länder
Sektor(en)
Irland : 49.676.544,33 €
Energie : 49.676.544,33 €
Unterzeichnungsdatum
27/04/2021 : 2.000.000 €
27/04/2021 : 47.676.544,33 €
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25/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CLONCREEN WIND FARM - Information about electric magnetic fields (Appendix to EIS)
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25/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CLONCREEN WIND FARM - Construction and Environmental Management Plan (Appendix to EIS)
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25/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CLONCREEN WIND FARM - Bird studies (Appendix to EIS)
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23/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CLONCREEN WIND FARM - Environmental Impact Statement
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25/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CLONCREEN WIND FARM - Research on wind farms and health (Appendix to EIS)
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24/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CLONCREEN WIND FARM - Ecological and biological surveys (Appendix to EIS)
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24/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CLONCREEN WIND FARM - Photomontage (Appendix to EIS)
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Zugehörige Pressemitteilungen
Irland: Bank of Ireland und EIB finanzieren 100 Millionen Euro schweres Windenergieprojekt von Bord na Móna

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 November 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/04/2021
20190189
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CLONCREEN WIND FARM
BORD NA MONA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 106 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction and operation of an onshore windfarm with a capacity of about 75 MW in the Irish Midlands.

The development of wind energy supports EU and national targets for renewable energy generation and contributes to the Bank's renewable energy objectives. The project further contributes to the Bank's priority objectives for climate action.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is fully consented following an environmental impact assessment (EIA) process. The project has no significant negative impact on the integrity of any nature conservation site.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU), with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
25/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CLONCREEN WIND FARM - Information about electric magnetic fields (Appendix to EIS)
24/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CLONCREEN WIND FARM - Environmental Impact Statement - Appendices 7-13
25/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CLONCREEN WIND FARM - Construction and Environmental Management Plan (Appendix to EIS)
25/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CLONCREEN WIND FARM - Bird studies (Appendix to EIS)
23/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CLONCREEN WIND FARM - Environmental Impact Statement
25/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CLONCREEN WIND FARM - Research on wind farms and health (Appendix to EIS)
24/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CLONCREEN WIND FARM - Ecological and biological surveys (Appendix to EIS)
24/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CLONCREEN WIND FARM - Photomontage (Appendix to EIS)
29/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CLONCREEN WIND FARM
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Zugehörige Pressemitteilungen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CLONCREEN WIND FARM - Information about electric magnetic fields (Appendix to EIS)
Datum der Veröffentlichung
25 Nov 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
126630877
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190189
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CLONCREEN WIND FARM - Environmental Impact Statement - Appendices 7-13
Datum der Veröffentlichung
24 Nov 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135317428
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190189
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CLONCREEN WIND FARM - Construction and Environmental Management Plan (Appendix to EIS)
Datum der Veröffentlichung
25 Nov 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
126620896
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190189
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CLONCREEN WIND FARM - Bird studies (Appendix to EIS)
Datum der Veröffentlichung
25 Nov 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135330279
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190189
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CLONCREEN WIND FARM - Environmental Impact Statement
Datum der Veröffentlichung
23 Nov 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135298635
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190189
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CLONCREEN WIND FARM - Research on wind farms and health (Appendix to EIS)
Datum der Veröffentlichung
25 Nov 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
126622222
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190189
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CLONCREEN WIND FARM - Ecological and biological surveys (Appendix to EIS)
Datum der Veröffentlichung
24 Nov 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135322669
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190189
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CLONCREEN WIND FARM - Photomontage (Appendix to EIS)
Datum der Veröffentlichung
24 Nov 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135332815
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190189
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CLONCREEN WIND FARM
Datum der Veröffentlichung
29 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133785594
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190189
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
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Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - CLONCREEN WIND FARM
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
241941492
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20190189
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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scoreboard - CLONCREEN WIND FARM
Datum der Veröffentlichung
8 Feb 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
137292717
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20190189
Letzte Aktualisierung
8 Feb 2021
Sektor(en)
Energie
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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