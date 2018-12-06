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NORVENTO WIND PROJECT

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 40.000.000 €
Energie : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/12/2018 : 40.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Dezember 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/12/2018
20180799
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NORVENTO WIND PROJECT
NORVENTO ENERXIA SL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
EUR 108 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the financing of four wind farms with sizes ranging from nine to 37 MW - for a total installed capacity of 100.35 MW (29 wind turbines), in the province of Lugo in the region of Galicia. The plants were awarded to the promoter during the second renewable energy auction that was held in Spain in May 2017.

The EIB financing for this operation is expected to have an important acceleration and demonstration effect. Indeed, it will be one of the first greenfield renewable energy projects to be financed in Spain after the moratorium in 2012 and the new regulatory framework - which came into effect in 2014. Besides, the present operation will contribute to the achievement of Spain 2020 targets for renewable energy and to the reduction of the CO2 emissions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under the Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU), and have been screened in by the competent authority, who confirmed that applicable EIA processes have been performed. The authorisation procedure has been completed for all wind farms and the relevant interconnection facilities.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU or 2004/18/EC / 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NORVENTO WIND PROJECT - Estudio de Impacto Ambiental Parque Eólico a Pastoriza – Tomo I – Memoria Planos
Datum der Veröffentlichung
6 Dec 2018
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88839702
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180799
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NORVENTO WIND PROJECT - Estudio de Impacto Ambiental Parque Eólico a Pastoriza– Tomo II – Planos del Proyecto – Anexos I a IV
Datum der Veröffentlichung
8 Dec 2018
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88618667
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180799
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NORVENTO WIND PROJECT - Estudio de Impacto Ambiental Parque Eólico Neda – Tomo II – Planos del Proyecto – Anexos I a IV
Datum der Veröffentlichung
8 Dec 2018
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88619279
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180799
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NORVENTO WIND PROJECT - Estudio de Impacto Ambiental Parque Eólico Carracedo – Tomo III – Anexos V a XV
Datum der Veröffentlichung
6 Dec 2018
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88837747
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180799
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NORVENTO WIND PROJECT - Estudio de Impacto Ambiental Parque Eólico Cadeira– Tomo I – Memoria Planos
Datum der Veröffentlichung
12 Dec 2018
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
89008755
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180799
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NORVENTO WIND PROJECT - Estudio de Impacto Ambiental Parque Eólico Carracedo – Tomo I – Memoria Planos
Datum der Veröffentlichung
8 Dec 2018
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88618153
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180799
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NORVENTO WIND PROJECT
Datum der Veröffentlichung
6 Feb 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88142755
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180799
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NORVENTO WIND PROJECT - Estudio de Impacto Ambiental Parque Eólico Carracedo – Tomo II – Planos del Proyecto – Anexos I a IV
Datum der Veröffentlichung
8 Dec 2018
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88616141
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180799
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NORVENTO WIND PROJECT - Estudio de Impacto Ambiental Parque Eólico a Pastoriza– Tomo III – Planos del Proyecto – Anexos V a XVI
Datum der Veröffentlichung
8 Dec 2018
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88620432
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180799
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NORVENTO WIND PROJECT - Estudio de Impacto Ambiental Parque Eólico Cadeira– Tomo I – Memoria Planos
Datum der Veröffentlichung
8 Dec 2018
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88621285
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180799
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NORVENTO WIND PROJECT - Estudio de Impacto Ambiental Parque Eólico Cadeira – Tomo II – Planos del Proyecto - Anexos I a IV
Datum der Veröffentlichung
8 Dec 2018
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88615409
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180799
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NORVENTO WIND PROJECT - Estudio de Impacto Ambiental Parque Eólico Cadeira – Tomo III – Anexos V a XIV
Datum der Veröffentlichung
6 Dec 2018
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88835441
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180799
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NORVENTO WIND PROJECT - Estudio de Impacto Ambiental Parque Eólico Neda – Tomo III – Anexos V a XV
Datum der Veröffentlichung
8 Dec 2018
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88621290
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180799
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NORVENTO WIND PROJECT - Estudio de Impacto Ambiental Parque Eólico Neda – Tomo I – Memoria Planos
Datum der Veröffentlichung
6 Dec 2018
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88836925
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180799
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Environmental and Social Completion Sheet - NORVENTO WIND PROJECT
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
149322142
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180799
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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