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E2I RENEWABLE ENERGY

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 150.000.000 €
Energie : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/11/2017 : 150.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 April 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/11/2017
20170046
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
E2I RENEWABLE ENERGY
E2I ENERGIE SPECIALI SRL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Not disclosed.
Not disclosed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Implementation of five new onshore wind farms and total reconstruction of three existing onshore wind farms in five regions (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Campania, Sicily) in Italy

The project supports national and EU renewable energy objectives and supports Italy in meeting its commitments with respect to greenhouse gas emission reductions. In addition, part of the investments will also be located in convergence regions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is located within the EU and falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive, requiring the competent authorities to determine whether an EIA is required. The promoter has applied for and obtained an EIA and national administrative authorisation (Autorizzazione Unica) for each individual wind farm. Details of the authorisation process and compliance with relevant EU directives, as applicable, will be assessed by the Bank during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, as applicable (Directives 2014/25/EU and 92/13/EEC).

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - E2I RENEWABLE ENERGY - Regione Abruzzo - Sintesa Non Tecnica
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2017
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76772250
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20170046
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - E2I RENEWABLE ENERGY - Sintesa Non Tecnica
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2017
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76756406
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20170046
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - E2I RENEWABLE ENERGY - Comune di Vaglio Basilicata - Studio di Impatto Ambientale
Datum der Veröffentlichung
20 Jul 2017
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77202913
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20170046
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - E2I RENEWABLE ENERGY - Comune di Vaglio Basilica - Studio Impatto Ambientale Relazione di Sintesi Non Tecnica
Datum der Veröffentlichung
20 Jul 2017
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77190287
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170046
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - E2I RENEWABLE ENERGY
Datum der Veröffentlichung
12 Sep 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75477737
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170046
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - E2I RENEWABLE ENERGY - Comune di San Giorgio La Molara - Studio di Impatto Ambientale
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2017
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76757371
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170046
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - E2I RENEWABLE ENERGY - Cumune di Vaglio Basilicata - Studio di Impatto Ambientale
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2017
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76757181
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170046
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - E2I RENEWABLE ENERGY - Comune di San Giorgio La Molara - Studio di Impatto Ambientale
Datum der Veröffentlichung
20 Jul 2017
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77190610
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170046
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - E2I RENEWABLE ENERGY - Comune di Mazara del Vallo - Relazione Studio Impatto Ambientale
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2017
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77024260
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170046
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - E2I RENEWABLE ENERGY - Comune di Vaglio Basilicata - Studio di Impatta Ambientale quadro di Riferimento Ambientale
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2017
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77106017
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170046
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - E2I RENEWABLE ENERGY - Regione Abruzzo - Relazione Studio di Compatabilita Ambientale
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2017
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76770697
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170046
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - E2I RENEWABLE ENERGY - Comune di Montefalcone di Val Fortore - Studio di Impatto Ambientale
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2017
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76762462
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170046
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - E2I RENEWABLE ENERGY - Comune di Mazara del Vallo - Sintesa Non Tecnica
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2017
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77021517
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20170046
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - E2I RENEWABLE ENERGY - Comune di Troia - Studio di Impatta Ambientale
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2017
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76762084
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170046
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - E2I RENEWABLE ENERGY - Comune di Montefalcone di Val Fortore - Studio di Impatto Ambientale
Datum der Veröffentlichung
20 Jul 2017
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77202038
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170046
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Environmental and Social Completion Sheet - E2I RENEWABLE ENERGY
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
143040413
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170046
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen