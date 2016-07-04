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EUROPEAN SPALLATION SOURCE - ESS

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Dänemark : 50.000.000 €
Schweden : 150.000.000 €
Dienstleistungen : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
31/05/2021 : 12.500.000 €
27/05/2020 : 12.500.000 €
29/11/2016 : 25.000.000 €
31/05/2021 : 37.500.000 €
27/05/2020 : 37.500.000 €
29/11/2016 : 75.000.000 €
Andere Links
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15/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EUROPEAN SPALLATION SOURCE - ESS
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Schweden und Dänemark: EU-Unterstützung für hochmoderne ESS-Forschungsinfrastruktur
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Schweden: EU bestätigt neue Finanzierung für ESS-Forschungsinfrastruktur
Story zum Projekt
Kleinteilige Klimaforschung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Juli 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/11/2016
20160569
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EUROPEAN SPALLATION NEUTRON SOURCE - ESS
EUROPEAN SPALLATION SOURCE ERIC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 1843 million
Ort
Sektor(en)
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Beschreibung
Ziele

Construction and operation of a multi-disciplinary research laboratory in Lund, Sweden, based on the world's most powerful neutron source

The European Spallation Source (ESS) will create a pan-European research infrastructure that will serve a community of 5 000 researchers across numerous research areas such as new materials (nanomaterials), energy and climate (fuel cells, batteries, biofuels, solar energy and superconductors), health (tissues, proteins, enzymes and other complex biological materials), engineering (catalysers, aeroplane wings, automobile engines), chemistry (environmentally friendly detergents, paints, cleaners and lubricants), or environmental technology (improved knowledge of water treatment and cleaner industrial processes). The ESS is one of the strategic research infrastructure projects under the "Excellent Science" programme of Europe's Horizon 2020 strategy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The facility will require permits in line with the Swedish Radiation Protection Act, the Swedish Environmental Code and the Swedish Planning & Building Act. Radiation protection and safety will be carefully monitored by the regulatory authorities. The status of the authorisations will be assessed during appraisal of the project. Research infrastructure is not specifically mentioned in Directive 2011/92/EU on environmental impact assessment (EIA), though due to its size, the project could be covered by Annex II of the directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal whether an EIA is required for any component of the project.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required. Procurement issues will be reviewed during appraisal.

Weitere Unterlagen
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12/09/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EUROPEAN SPALLATION SOURCE - ESS - Dom
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EUROPEAN SPALLATION SOURCE - ESS
Datum der Veröffentlichung
15 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68948042
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160569
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EUROPEAN SPALLATION SOURCE - ESS - Dom
Datum der Veröffentlichung
12 Sep 2018
Sprache
Schwedisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86847504
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160569
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EUROPEAN SPALLATION SOURCE - ESS - Deldom
Datum der Veröffentlichung
12 Sep 2018
Sprache
Schwedisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86842348
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160569
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EUROPEAN SPALLATION SOURCE - ESS - Permit - The Swedish Radiation Safety Authority Decision
Datum der Veröffentlichung
12 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86848909
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160569
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EUROPEAN SPALLATION SOURCE - ESS - Tillstånd - Strålsäkerhetsmyndighetens beslut
Datum der Veröffentlichung
12 Sep 2018
Sprache
Schwedisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86846376
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160569
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen