Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Construction and operation of a multi-disciplinary research laboratory in Lund, Sweden, based on the world's most powerful neutron source
The European Spallation Source (ESS) will create a pan-European research infrastructure that will serve a community of 5 000 researchers across numerous research areas such as new materials (nanomaterials), energy and climate (fuel cells, batteries, biofuels, solar energy and superconductors), health (tissues, proteins, enzymes and other complex biological materials), engineering (catalysers, aeroplane wings, automobile engines), chemistry (environmentally friendly detergents, paints, cleaners and lubricants), or environmental technology (improved knowledge of water treatment and cleaner industrial processes). The ESS is one of the strategic research infrastructure projects under the "Excellent Science" programme of Europe's Horizon 2020 strategy.
The facility will require permits in line with the Swedish Radiation Protection Act, the Swedish Environmental Code and the Swedish Planning & Building Act. Radiation protection and safety will be carefully monitored by the regulatory authorities. The status of the authorisations will be assessed during appraisal of the project. Research infrastructure is not specifically mentioned in Directive 2011/92/EU on environmental impact assessment (EIA), though due to its size, the project could be covered by Annex II of the directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal whether an EIA is required for any component of the project.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required. Procurement issues will be reviewed during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.