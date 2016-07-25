Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 200.000.000 €
Wasser, Abwasser : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/02/2017 : 100.000.000 €
25/06/2018 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
03/02/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Ingooigem
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Zemst-Hofstade
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Bilzen - fase 2
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Gooik - Letterbeek
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Westrozebeke
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Kluisbergen - fase 2
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Zwalm - Sint-Denijs-Boekel
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Klein-Willebroek-West
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Berlaar fase 2
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Glabeek
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Grimbergen silo & slibontwateringsapparatuur
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Plaatselijke zuivering Wijkschate
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Willebringen
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Grammene
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Dendermonde slibverwerking
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Heist-op-den-Berg fase 2
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Duffel fase 2
Related public register
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB stellt weitere 100 Millionen Euro für Wasseraufbereitung in Flandern bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Juli 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/02/2017
20160398
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X
AQUAFIN NV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 454 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises schemes for the construction of collector sewers, storm overflows and small and medium-sized wastewater treatment plants, plus some upgrading of existing wastewater treatment plants for tertiary treatment in the Flemish region. Implementation of the sub-projects is planned for 2017-2020.

The project will improve and expand the existing infrastructure for wastewater collection and treatment. The works included in the project aim at cost-efficient solutions to comply with the mandatory environmental requirements.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Flemish region has been meeting the requirements of the Urban Wastewater Directive since 2012. The operation will support the region to keep this compliance as well as to improve the quality of wastewater services provided. Aquafin has a good environmental awareness and has developed operating procedures to optimise the performance and cost-effectiveness of its systems. So far, it has demonstrated in the previous operations with the Bank that it fully complies with the Environmental Impact Assessment, Birds and Habitats Directives.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EC and Dir 2007/66/EC) with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
03/02/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Ingooigem
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Zemst-Hofstade
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Bilzen - fase 2
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Gooik - Letterbeek
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Westrozebeke
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Kluisbergen - fase 2
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Zwalm - Sint-Denijs-Boekel
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Klein-Willebroek-West
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Berlaar fase 2
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Glabeek
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Grimbergen silo & slibontwateringsapparatuur
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Plaatselijke zuivering Wijkschate
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Willebringen
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Grammene
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Dendermonde slibverwerking
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Heist-op-den-Berg fase 2
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Duffel fase 2
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB stellt weitere 100 Millionen Euro für Wasseraufbereitung in Flandern bereit

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X
Datum der Veröffentlichung
3 Feb 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
70530249
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160398
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Ingooigem
Datum der Veröffentlichung
14 Aug 2021
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
147124136
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160398
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Zemst-Hofstade
Datum der Veröffentlichung
14 Aug 2021
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
147124135
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160398
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Bilzen - fase 2
Datum der Veröffentlichung
14 Aug 2021
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
147115228
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160398
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Gooik - Letterbeek
Datum der Veröffentlichung
14 Aug 2021
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
147124007
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160398
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Westrozebeke
Datum der Veröffentlichung
14 Aug 2021
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
147141806
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160398
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Kluisbergen - fase 2
Datum der Veröffentlichung
14 Aug 2021
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
147117199
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160398
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Zwalm - Sint-Denijs-Boekel
Datum der Veröffentlichung
14 Aug 2021
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
147139827
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160398
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Klein-Willebroek-West
Datum der Veröffentlichung
14 Aug 2021
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
147114571
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160398
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Berlaar fase 2
Datum der Veröffentlichung
14 Aug 2021
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
147117869
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160398
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Glabeek
Datum der Veröffentlichung
14 Aug 2021
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
147125336
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160398
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Grimbergen silo & slibontwateringsapparatuur
Datum der Veröffentlichung
14 Aug 2021
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
147116431
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160398
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Plaatselijke zuivering Wijkschate
Datum der Veröffentlichung
14 Aug 2021
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
147122587
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160398
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Willebringen
Datum der Veröffentlichung
14 Aug 2021
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
147122267
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160398
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Grammene
Datum der Veröffentlichung
14 Aug 2021
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
147117986
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160398
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Dendermonde slibverwerking
Datum der Veröffentlichung
14 Aug 2021
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
147125898
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160398
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Heist-op-den-Berg fase 2
Datum der Veröffentlichung
14 Aug 2021
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
147124569
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160398
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Duffel fase 2
Datum der Veröffentlichung
14 Aug 2021
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
147116673
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160398
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
150237693
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160398
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
03/02/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Ingooigem
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Zemst-Hofstade
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Bilzen - fase 2
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Gooik - Letterbeek
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Westrozebeke
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Kluisbergen - fase 2
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Zwalm - Sint-Denijs-Boekel
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Klein-Willebroek-West
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Berlaar fase 2
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Glabeek
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Grimbergen silo & slibontwateringsapparatuur
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Plaatselijke zuivering Wijkschate
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Willebringen
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Grammene
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Dendermonde slibverwerking
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Heist-op-den-Berg fase 2
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Duffel fase 2
Related public register
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X
Andere Links
Übersicht
AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X
Datenblätter
AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB stellt weitere 100 Millionen Euro für Wasseraufbereitung in Flandern bereit

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB stellt weitere 100 Millionen Euro für Wasseraufbereitung in Flandern bereit
Andere Links
Related public register
03/02/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Ingooigem
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Zemst-Hofstade
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Bilzen - fase 2
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Gooik - Letterbeek
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Westrozebeke
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Kluisbergen - fase 2
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Zwalm - Sint-Denijs-Boekel
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Klein-Willebroek-West
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Berlaar fase 2
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Glabeek
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Grimbergen silo & slibontwateringsapparatuur
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Plaatselijke zuivering Wijkschate
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Willebringen
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Grammene
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Dendermonde slibverwerking
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Heist-op-den-Berg fase 2
Related public register
14/08/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X - Non Technical Summary - Duffel fase 2
Related public register
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT X

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen