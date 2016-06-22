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SATO - ENERGY EFFICIENT BUILDINGS

Unterzeichnung(en)

Betrag
180.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 180.000.000 €
Dienstleistungen : 180.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/07/2019 : 30.000.000 €
11/11/2016 : 150.000.000 €
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11/10/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SATO - ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
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27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - SATO - ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EU-Unterstützung für SATOs energieeffiziente Gebäude
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EIB unterstützt SATO erneut bei Energieeffizienzmaßnahmen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Juni 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/11/2016
20160039
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
SATO OYJ
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 180 million
EUR 434 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of new near-zero-energy buildings (NZEB) and renovation investments to improve energy efficiency of existing buildings in the Helsinki metropolitan area

The improvement of energy efficiency of new and existing buildings will reduce energy consumption and lower CO2 emissions, contributing to security of supply and mitigation objectives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Through the project several new residential NZEB buildings, as per the requirements of Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings (Article 9(1)), will be constructed in existing built environments, which after completion will reduce energy consumption and pollutant emissions compared to the business-as-usual scenario (in compliance with the current regulation).

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
11/10/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SATO - ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - SATO - ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SATO - ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
Datum der Veröffentlichung
11 Oct 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67073676
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160039
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SATO - ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
Datum der Veröffentlichung
27 Jul 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
167886523
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160039
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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11/10/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SATO - ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
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Übersicht
ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
Datenblätter
SATO - ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen