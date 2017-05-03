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RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE II

Unterzeichnung(en)

Betrag
83.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Tunesien : 83.000.000 €
Verkehr : 83.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/11/2017 : 83.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Mai 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/11/2017
20150288
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE II
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER TUNISIENS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 83 million
EUR 653 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Deuxième operation visant le financement de la première phase d'un système de transport rapide à Tunis (Tunisie) qui comprend la construction de deux lignes ferroviaires de banlieue d'une longueur de 18 km, la réalisation d'un premier centre de maintenance et de remisage et l'acquisition de 28 rames.

Le projet fait partie intégrante du Réseau Ferroviaire Rapide (RFR), un système de transport rapide de banlieue dont la première phase comporte la construction de deux lignes d'une longueur de 18 km et la réalisation d'un premier centre de maintenance et de remisage. Le RFR devrait comprendre 5 lignes et 85 km à terme et constituera l'épine dorsale du réseau de transport en commun de Tunis telle que prévu dans la stratégie établie en 2002 dans les études du Réseau de Transport en Commun du Grand Tunis (RTCGT) visant à réduire la part modale croissant de la voiture particulière et la congestion routière. Le RTCGT devrait être bientôt remplacé par un nouveau Schéma Directeur en cours d'élaboration.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Si le projet était localisé en Union Européenne, il aurait relevé de l'Annexe II de la directive européenne 2011/92/EU telle que modifié par la Directive 2014/52/EU qui renvoie la décision de mener une étude d'impact environnemental et social (EIES) à l'autorité nationale compétente. Dans ce cas spécifique, le projet a fait l'objet d'une evaluation des incidences sur l'environnement (EIE) suivi par l'élaboration d'un plan de gestion environnemental et par des EIE complémentaires. Les services de la Banque ont analysé ces études dans le cadre de l'instruction de l'opération précédente portant sur le même projet et veillent à que les impacts environnementaux et sociaux du projet soient géré de manière acceptable par le promoteur.

Le promoteur devra mettre en œuvre le projet conformément aux règles et procédures de passation des marchés de l'Agence française de développement (AFD) et aux exigences et standards convenus entre la BEI, l'AFD et KfW dans le cadre de l'Accord de Mise en Œuvre du Projet régissant l'intervention des Bailleurs des Fonds en co-financement avec la Facilité d'Investissement pour le Voisinage. Tous les marchés principaux sont attribués et signés.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

Cette opération est couverte par la Garantie UE pour les prêts BEI en dehors de l''UE.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE II - RFR Ligne D : Etude d’impact environnementale Complémentaire et Spécifique au passage de la ligne par la ville du Bardo et des ouvrages d’art OA D10 et OA
Datum der Veröffentlichung
10 Jun 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76149913
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150288
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
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Umsiedlungsplan - RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE II- PLAN DE SUIVI ET DE GESTION DES ACTIVITES DE REINSTALLATION
Datum der Veröffentlichung
10 Jun 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76162926
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20150288
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE II - RFR - LIGNE E- RAPPORT D'ETUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT
Datum der Veröffentlichung
10 Jun 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76165466
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150288
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE II - Etude d’impact sur l’environnement du Viaduc Ferroviaire : OA E 5/6
Datum der Veröffentlichung
10 Jun 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76146033
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150288
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE II
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75021422
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150288
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE II - Plan de Coordination
Datum der Veröffentlichung
10 Jun 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76151735
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150288
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE II- Rapport d'étude d'impact sur l'environnement - RFR LIGNE D
Datum der Veröffentlichung
10 Jun 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76154714
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150288
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
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Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung - RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE II - PLAN DE COMMUNICATION ET DE DIALOGUE
Datum der Veröffentlichung
10 Jun 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76157363
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung
Projektnummer
20150288
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE II - Plan d'engagement des parties prenantes pour la tranche Bardo
Datum der Veröffentlichung
15 Nov 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
236943929
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150288
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
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Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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