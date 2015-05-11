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TORUN URBAN INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
77.263.693,98 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 77.263.693,98 €
Stadtentwicklung : 38.631.846,99 €
Verkehr : 38.631.846,99 €
Unterzeichnungsdatum
14/06/2016 : 6.710.728,14 €
14/06/2016 : 6.710.728,14 €
23/09/2015 : 9.658.388,04 €
23/09/2015 : 9.658.388,05 €
27/06/2019 : 22.262.730,8 €
27/06/2019 : 22.262.730,81 €
Andere Links
Related public register
11/09/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TORUN URBAN INFRASTRUCTURE
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03/06/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - TORUN URBAN INFRASTRUCTURE - Extension of Olsztynska St (from Czekoladowa St to city limits)
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03/06/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - TORUN URBAN INFRASTRUCTURE - Construction of Staromostowa Route (from Srednicowa Route to Polna St.)
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - TORUN URBAN INFRASTRUCTURE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Mai 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/09/2015
20150149
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TORUN URBAN INFRASTRUCTURE
CITY OF TORUN
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 330 million (EUR 80 million)
PLN 2583 million (EUR 626 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project covers small, medium and large investment schemes in the City of Torun under the new EU financial perspective 2014-2020. The investments are mainly in the fields of road upgrading, urban renewal and construction or upgrading of public buildings.

The project will contribute to the implementation of the development strategy of Torun until 2020, and in particular to the improvement of the urban infrastructure such as the internal road network and public buildings (e.g.: cultural amenities). The project should contribute to the overall development of the city and enhancement of the overall conditions for life and business in the city.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Some of the schemes might fall under Annex I or II of Directive 2011/92/EU on environmental impact assessment (EIA). If any scheme had a negative impact on an area forming part of Natura 2000 network (falling under Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC), the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned directives, as transposed into national law.

The promoter, as a public administration entity, is required to follow EU public procurement rules (2004/17/EC and 2007/18/EC) including publication of contract notices in the EU Official Journal as implemented by national law, if and where appropriate.

Weitere Unterlagen
11/09/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TORUN URBAN INFRASTRUCTURE
03/06/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - TORUN URBAN INFRASTRUCTURE - Extension of Olsztynska St (from Czekoladowa St to city limits)
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TORUN URBAN INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
11 Sep 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
61298160
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150149
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - TORUN URBAN INFRASTRUCTURE - Extension of Olsztynska St (from Czekoladowa St to city limits)
Datum der Veröffentlichung
3 Jun 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66601086
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150149
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - TORUN URBAN INFRASTRUCTURE - Construction of Staromostowa Route (from Srednicowa Route to Polna St.)
Datum der Veröffentlichung
3 Jun 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66610636
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150149
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - TORUN URBAN INFRASTRUCTURE - Reconstruction and Extension of Lodzka St. (from Lipnowska St. to Zdrojowa St., with flyover)
Datum der Veröffentlichung
3 Jun 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66619164
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150149
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - TORUN URBAN INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
239020098
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150149
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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11/09/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TORUN URBAN INFRASTRUCTURE
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03/06/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - TORUN URBAN INFRASTRUCTURE - Extension of Olsztynska St (from Czekoladowa St to city limits)
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Datenblätter
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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Weitere Veröffentlichungen