Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

VALENCIA - LA ENCINA RAILWAY LINE

Unterzeichnung(en)

Betrag
265.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 265.000.000 €
Verkehr : 265.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/01/2021 : 75.000.000 €
6/06/2018 : 190.000.000 €
Andere Links
Related public register
12/12/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VALENCIA - LA ENCINA RAILWAY LINE - Medidas Protectoras y Correctoras de Impacto Ambiental - Subtramo Albacete-Játiva
Related public register
12/12/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VALENCIA - LA ENCINA RAILWAY LINE- Documento Complementario Játiva-Benifayó
Related public register
12/12/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VALENCIA - LA ENCINA RAILWAY LINE - Medidas Protectoras y Correctoras de Impacto Ambiental - Subtramo Játiva-Benifayó - Alternativa Octubre 2001
Related public register
12/12/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VALENCIA - LA ENCINA RAILWAY LINE - Medidas Protectoras y Correctoras de Impacto Ambiental - Subtramo Játiva-Benifayó
Related public register
23/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VALENCIA - LA ENCINA RAILWAY LINE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 September 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/06/2018
20150142
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
VALENCIA - LA ENCINA RAILWAY LINE
REINO DE ESPANA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 265 million
EUR 385 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Superstructure, electrification, signalling and environmental impact mitigation measures of a high speed railway line of about 120 km from Valencia to La Encina (Spain), part of the Mediterranean Core TEN-T Corridor.

The project is expected to significantly reduce travel times. The new infrastructure will make rail services more competitive, hence the project will promote a modal shift from both road and air to rail. This is expected to generate time and vehicle operating cost savings, as well as environmental and safety benefits. The project is expected to increase the quality of rail services in Spain as well as promote travel by rail, thereby enhancing sustainable transport in line with EU objectives. The project is eligible under Article 309 point (c) "projects of common interest" of the Treaty on the functioning of the EU and will contribute to meeting the Bank's climate action target.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is included in the Spanish Infrastructure, Transport and Housing Master Plan "Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda PITVI (2012-2024)", for which a Strategic Environmental Assessment was carried out. Screening decisions, Environmental Impact Assessment and developments consents, as well as conformity with the requirements of the Habitats Directive and Birds Directive, will be analysed during the appraisal. The project will promote a modal shift from both road and air to rail and therefore it is expected to generate environmental and safety benefits.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, as well as Directive 92/13/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
12/12/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VALENCIA - LA ENCINA RAILWAY LINE - Medidas Protectoras y Correctoras de Impacto Ambiental - Subtramo Albacete-Játiva
12/12/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VALENCIA - LA ENCINA RAILWAY LINE- Documento Complementario Játiva-Benifayó
12/12/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VALENCIA - LA ENCINA RAILWAY LINE - Medidas Protectoras y Correctoras de Impacto Ambiental - Subtramo Játiva-Benifayó - Alternativa Octubre 2001
12/12/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VALENCIA - LA ENCINA RAILWAY LINE - Medidas Protectoras y Correctoras de Impacto Ambiental - Subtramo Játiva-Benifayó
23/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VALENCIA - LA ENCINA RAILWAY LINE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VALENCIA - LA ENCINA RAILWAY LINE - Medidas Protectoras y Correctoras de Impacto Ambiental - Subtramo Albacete-Játiva
Datum der Veröffentlichung
12 Dec 2017
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76160922
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150142
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VALENCIA - LA ENCINA RAILWAY LINE- Documento Complementario Játiva-Benifayó
Datum der Veröffentlichung
12 Dec 2017
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76157775
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150142
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VALENCIA - LA ENCINA RAILWAY LINE - Medidas Protectoras y Correctoras de Impacto Ambiental - Subtramo Játiva-Benifayó - Alternativa Octubre 2001
Datum der Veröffentlichung
12 Dec 2017
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76164758
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150142
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VALENCIA - LA ENCINA RAILWAY LINE - Medidas Protectoras y Correctoras de Impacto Ambiental - Subtramo Játiva-Benifayó
Datum der Veröffentlichung
12 Dec 2017
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76167709
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150142
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VALENCIA - LA ENCINA RAILWAY LINE
Datum der Veröffentlichung
23 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76168584
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150142
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
12/12/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VALENCIA - LA ENCINA RAILWAY LINE - Medidas Protectoras y Correctoras de Impacto Ambiental - Subtramo Albacete-Játiva
Related public register
12/12/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VALENCIA - LA ENCINA RAILWAY LINE- Documento Complementario Játiva-Benifayó
Related public register
12/12/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VALENCIA - LA ENCINA RAILWAY LINE - Medidas Protectoras y Correctoras de Impacto Ambiental - Subtramo Játiva-Benifayó - Alternativa Octubre 2001
Related public register
12/12/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VALENCIA - LA ENCINA RAILWAY LINE - Medidas Protectoras y Correctoras de Impacto Ambiental - Subtramo Játiva-Benifayó
Related public register
23/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VALENCIA - LA ENCINA RAILWAY LINE
Andere Links
Übersicht
VALENCIA - LA ENCINA RAILWAY LINE
Datenblätter
VALENCIA - LA ENCINA RAILWAY LINE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen