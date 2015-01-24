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YEREVAN ENERGY EFFICIENCY

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
12.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Armenien : 12.000.000 €
Dienstleistungen : 12.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/06/2018 : 5.000.000 €
1/12/2017 : 7.000.000 €
(*) Einschließlich 5.000.000 € Investitionszuschüsse vergeben durch EASTERN EUROPE ENERGY EFFICIENCY AND ENVIRONMENT PARTNERSHIP
Andere Links
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23/03/2022 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - YEREVAN ENERGY EFFICIENCY - EIA Report (Armenian)
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19/03/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - YEREVAN ENERGY EFFICIENCY
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23/03/2022 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - YEREVAN ENERGY EFFICIENCY - EIA Report (English version)
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07/02/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - YEREVAN ENERGY EFFICIENCY - EIA for Kindergarten no. 118 (In English and Armenian)
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07/02/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - YEREVAN ENERGY EFFICIENCY - EIA for Kindergarten no. 93 (In English and Armenian)
Zugehörige Pressemitteilungen
Armenien: EIB fördert Energieeffizienz und Abfallinfrastruktur
Story zum Projekt
Eine bessere Zukunft

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Januar 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/12/2017
20150124
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
YEREVAN ENERGY EFFICIENCY
Project implementation unit within the Municipality of Yerevan
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 12 million
EUR 15 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project involves the rehabilitation of municipal buildings in Yerevan, the capital city of Armenia. The loan amount is expected to be phased in two or three finance contracts.

The main objective of this project is to increase the energy efficiency of municipal buildings, which will have a significant impact on CO2 emission reduction and thus contribute to climate change mitigation. Besides this, energy efficiency investments will generate local and regional economic activity, particularly in the construction industry, and therefore support the development of the private sector and small and medium-sized enterprises (SMEs).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This operation intends to bring environmental benefits by supporting i) projects that reduce energy consumption in public buildings and ii) projects with other small specific energy efficiency measures, having a short payback, thus helping to mitigate climate change as well as improving seismic safety and accessibility for disabled people. The individual schemes to be financed are likely to be small and are expected to have a very limited negative environmental impact, if any at all. Given the scale, location and nature of the schemes in built-up urban areas, environmental impact assessment (EIA), as defined in the EIA Directive 2011/92/EU, should normally not be required. Compliance with the Bank's environmental and social standards will be further assessed during appraisal.

The Bank will require the municipality of Yerevan to ensure that implementation of the project is done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Weitere Unterlagen
23/03/2022 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - YEREVAN ENERGY EFFICIENCY - EIA Report (Armenian)
19/03/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - YEREVAN ENERGY EFFICIENCY
23/03/2022 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - YEREVAN ENERGY EFFICIENCY - EIA Report (English version)
07/02/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - YEREVAN ENERGY EFFICIENCY - EIA for Kindergarten no. 118 (In English and Armenian)
07/02/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - YEREVAN ENERGY EFFICIENCY - EIA for Kindergarten no. 93 (In English and Armenian)
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Armenien: EIB fördert Energieeffizienz und Abfallinfrastruktur

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - YEREVAN ENERGY EFFICIENCY - EIA Report (Armenian)
Datum der Veröffentlichung
23 Mar 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
154369116
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150124
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Armenien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - YEREVAN ENERGY EFFICIENCY
Datum der Veröffentlichung
19 Mar 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67847911
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150124
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Armenien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - YEREVAN ENERGY EFFICIENCY - EIA Report (English version)
Datum der Veröffentlichung
23 Mar 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
154360198
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150124
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Armenien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - YEREVAN ENERGY EFFICIENCY - EIA for Kindergarten no. 118 (In English and Armenian)
Datum der Veröffentlichung
7 Feb 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
166667589
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150124
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Armenien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - YEREVAN ENERGY EFFICIENCY - EIA for Kindergarten no. 93 (In English and Armenian)
Datum der Veröffentlichung
7 Feb 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
166655710
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150124
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Armenien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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YEREVAN ENERGY EFFICIENCY
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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