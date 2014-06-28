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RTE - ELECTRICITY NETWORK PROGRAMME 2015-2019

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 500.000.000 €
Energie : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/06/2015 : 500.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Februar 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/06/2015
20140628
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RTE - ELECTRICITY NETWORK PROGRAMME 2014-2019
RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million
EUR 1139 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Multi-component investment programme covering the period 2014-2019, aimed at reinforcing the electricity transmission infrastructure of France.

The programme is expected to contribute to improving the security and quality of electricity supply and to integrate new power-generation facilities into the system, in particular from renewable energy sources.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The programme concerns transmission schemes (overhead lines, underground power cables and substations) some of which will fall under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and will have to undergo an obligatory environmental impact assessment, while most of the remainder will probably fall under Annex II which requires the competent national authority to determine the need for an EIA. The impact that can be typically expected for the programme mainly relates to visual impact, vegetation clearance, electromagnetic fields, noise nuisance, impact on flying vertebrates and disturbance during construction. Environmental impact studies will be carried out as applicable and mitigating and/or compensating measures will be applied as necessary.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - RTE - ELECTRICITY NETWORK PROGRAMME 2014-2019 - Réseau centre Alsace
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57715586
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140628
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - RTE - ELECTRICITY NETWORK PROGRAMME 2014-2019 - Pays de Retz - Poste de Brains
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57715587
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140628
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - RTE - ELECTRICITY NETWORK PROGRAMME 2014-2019 - Arbois poste de Salins
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58308199
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140628
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - RTE - ELECTRICITY NETWORK PROGRAMME 2014-2019 - Besançon est
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57718099
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140628
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - RTE - ELECTRICITY NETWORK PROGRAMME 2014-2019 - Poste Montagnette
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57717093
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140628
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - RTE - ELECTRICITY NETWORK PROGRAMME 2014-2019 - Fléac Niort
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57717925
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140628
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - RTE - ELECTRICITY NETWORK PROGRAMME 2014-2019 - Poste de Corbigny
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57718938
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140628
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - RTE - ELECTRICITY NETWORK PROGRAMME 2014-2019 - Extension Poste Latena
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57718936
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140628
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - RTE - ELECTRICITY NETWORK PROGRAMME 2014-2019 - Filet de sécurité Bretagne
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57719205
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140628
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - RTE - ELECTRICITY NETWORK PROGRAMME 2014-2019 - Estela
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57717015
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140628
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - RTE - ELECTRICITY NETWORK PROGRAMME 2014-2019 - Plaine du Forez
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57717021
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140628
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - RTE - ELECTRICITY NETWORK PROGRAMME 2014-2019 - Réseau Alsacien - Poste de Batzendorf
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57718935
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140628
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - RTE - ELECTRICITY NETWORK PROGRAMME 2014-2019 - Ouest Amienois
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57719366
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140628
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - RTE - ELECTRICITY NETWORK PROGRAMME 2014-2019 - Cergy et Persan
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58290476
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140628
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RTE - ELECTRICITY NETWORK PROGRAMME 2015-2019
Datum der Veröffentlichung
10 Jul 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60217737
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140628
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - RTE - ELECTRICITY NETWORK PROGRAMME 2015-2019 - Défrichement et Creation du Poste éléctrique 225000/63000 volts - Dordogne Ouest
Datum der Veröffentlichung
24 May 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66565897
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140628
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RTE - ELECTRICITY NETWORK PROGRAMME 2015-2019 - EIS - Création d'un échelon et reconstruction du poste électrique de Cabestany
Datum der Veröffentlichung
5 Jul 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76845209
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140628
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - RTE - ELECTRICITY NETWORK PROGRAMME 2015-2019 - Création d'un échelon et reconstruction de la poste éléctrique de Cabestany
Datum der Veröffentlichung
7 Jul 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75429462
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140628
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RTE - ELECTRICITY NETWORK PROGRAMME 2015-2019 - EIS - Création du poste du Pluvigner et raccordement Cordemais-Poteau-Rouge
Datum der Veröffentlichung
5 Jul 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76854341
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140628
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RTE - ELECTRICITY NETWORK PROGRAMME 2015-2019 - Reconstruction de la ligne de Grand Transport d'Electricité entre Avelin et Gavrelle
Datum der Veröffentlichung
9 Mar 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
73600233
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140628
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - RTE - ELECTRICITY NETWORK PROGRAMME 2015-2019 - Création du poste du Pluvigner
Datum der Veröffentlichung
7 Jul 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75426794
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140628
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RTE - ELECTRICITY NETWORK PROGRAMME 2015-2019 - Etude d'Impact sur l'Environnement
Datum der Veröffentlichung
14 May 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
93823359
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140628
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - RTE - ELECTRICITY NETWORK PROGRAMME 2015-2019
Datum der Veröffentlichung
14 May 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
93818922
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140628
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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RTE - ELECTRICITY NETWORK PROGRAMME 2014-2019
Datenblätter
RTE - ELECTRICITY NETWORK PROGRAMME 2015-2019
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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