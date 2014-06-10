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TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL INSTITUTES PROGRAMME

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
81.334.602,44 €
Länder
Sektor(en)
Ecuador : 81.334.602,44 €
Bildung : 81.334.602,44 €
Unterzeichnungsdatum
2/05/2019 : 11.200.000 €
28/12/2016 : 70.134.602,44 €
(*) Einschließlich 11.200.000 € Investitionszuschüsse vergeben durch LATIN AMERICA INVESTMENT FACILITY
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
31 August 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/12/2016
20140610
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL INSTITUTES PROGRAMME
PUBLIC ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 81 million
EUR 191 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the new construction, extension, rehabilitation and equipment of 21 technical and technological institutes (TTIs), classified at the post-secondary level of education. It is part of a reform programme aiming to introduce a dual system of vocational and professional training in Ecuador.

The project is eligible for EIB co-finance under the external lending mandate in support of the general principles and policy objectives of the European Union. The key objective of the EU Multi-annual Indicative Programme 2014-2017 for co-operation with Ecuador is sustainable and inclusive growth at local level. Improving the supply of skills demanded in local labour markets is a key objective.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

A project with similar characteristics within the EU could be classified under Annex II of Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU, thus requiring a decision by the competent authority whether or not a formal environmental impact assessment (EIA) process is required. In an EU member state, schools and technological institutes specifically mentioned in the EIA Directive would not normally require an EIA. However, the projects could be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development and thus be subject to an EIA. The need for environmental studies and assessment will be reviewed during the appraisal process.

The promoter is a public authority. The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are applied in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL INSTITUTES PROGRAMME - Plan de Gestión Social - Provincia de El Oro
Datum der Veröffentlichung
25 Oct 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68708667
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140610
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Ecuador
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL INSTITUTES PROGRAMME - Plan de Género
Datum der Veröffentlichung
25 Oct 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68709059
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140610
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Ecuador
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL INSTITUTES PROGRAMME - Marco de Planificación Para Pueblos Indígenas
Datum der Veröffentlichung
25 Oct 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68709269
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140610
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Ecuador
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL INSTITUTES PROGRAMME - Marco de Reasentamiento Involuntario
Datum der Veröffentlichung
25 Oct 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68708666
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140610
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Ecuador
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL INSTITUTES PROGRAMME - Evaluación Social
Datum der Veröffentlichung
25 Oct 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68708773
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140610
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Ecuador
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL INSTITUTES PROGRAMME - Plan de Pueblos Indígenas (PPI) - Provincia De Sucumbíos - Canton Lago Agrio
Datum der Veröffentlichung
25 Oct 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68709060
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140610
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Ecuador
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL INSTITUTES PROGRAMME - Plan de Pueblos Indígenas (PPI) - Provincia Tungurahua
Datum der Veröffentlichung
25 Oct 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68709173
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140610
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Ecuador
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL INSTITUTES PROGRAMME - Plan de Gestión Social - Provincia De Pichincha
Datum der Veröffentlichung
25 Oct 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68708668
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140610
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Ecuador
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL INSTITUTES PROGRAMME - Plan de Gestión Social-Manabi
Datum der Veröffentlichung
11 Nov 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68709271
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140610
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Ecuador
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL INSTITUTES PROGRAMME - Plan de Pueblos Indígenas (PPI) - Provincia De Bolivar - Cantón Chimbo
Datum der Veröffentlichung
25 Oct 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68709270
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140610
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Ecuador
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL INSTITUTES PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
22 Nov 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68481863
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140610
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Ecuador
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL INSTITUTES PROGRAMME - Marco de Gestión Ambiental y Social
Datum der Veröffentlichung
21 Oct 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
70629158
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140610
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Ecuador
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL INSTITUTES PROGRAMME - Plan de Gestión Social - Provincia De Guayas
Datum der Veröffentlichung
25 Oct 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68708953
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140610
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Ecuador
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Datenblätter
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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