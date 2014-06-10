TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL INSTITUTES PROGRAMME

Übersicht
The project concerns the new construction, extension, rehabilitation and equipment of 21 technical and technological institutes (TTIs), classified at the post-secondary level of education. It is part of a reform programme aiming to introduce a dual system of vocational and professional training in Ecuador.
The project is eligible for EIB co-finance under the external lending mandate in support of the general principles and policy objectives of the European Union. The key objective of the EU Multi-annual Indicative Programme 2014-2017 for co-operation with Ecuador is sustainable and inclusive growth at local level. Improving the supply of skills demanded in local labour markets is a key objective.
A project with similar characteristics within the EU could be classified under Annex II of Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU, thus requiring a decision by the competent authority whether or not a formal environmental impact assessment (EIA) process is required. In an EU member state, schools and technological institutes specifically mentioned in the EIA Directive would not normally require an EIA. However, the projects could be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development and thus be subject to an EIA. The need for environmental studies and assessment will be reviewed during the appraisal process.
The promoter is a public authority. The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are applied in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.