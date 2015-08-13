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TRANS ADRIATIC PIPELINE

Unterzeichnung(en)

Betrag
700.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Albanien : 105.000.000 €
Italien : 105.017.500 €
Griechenland : 489.982.500 €
Energie : 700.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/11/2018 : 105.000.000 €
30/11/2018 : 105.017.500 €
30/11/2018 : 489.982.500 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 August 2015
Projektstatus
Referenz
Genehmigt | 06/02/2018
20140596
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TRANS ADRIATIC PIPELINE
TRANS ADRIATIC PIPELINE AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Not disclosed.
Not disclosed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the financing and construction of the Trans Adriatic Pipeline (TAP), which is the western part of the Southern Gas Corridor that goes from the Greek/Turkish border to Italy through Albania.

The project has been included to the European Commission's list of 33 priority energy security projects of common interest. The European Commission in its positive decision to grant exemption to the pipeline from third-party access highlighted the "overall positive impact for the EU of this investment as it is responding directly to the Security of Supply objective of diversification of gas sources, routes and counterparties".

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

By virtue of its technical characteristics, the project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU). It has undergone environmental impact assessments based on EU law, national legislation and good practice in this sector, including the assessment of trans-boundary issues and consultation of the public based on broad public access to information on the project. The reports have been submitted to the national authorities and disclosed to the public in 2012-2013. Refinement and changes of pipeline routing resulted in modifications to the environmental and social impact assessment (ESIA) reports in all countries. Environmental permits have been granted for the Albanian and Greek sections; however the amendment process for the permit of the Greek section is ongoing. The Italian final authorisation (the "single authorisation") in favour of the project was issued in May 2015. The EIA documents can be accessed via the promoter's website.

For key work and supply contracts the promoter applies public procurement procedures according to EU directives and EIB procurement guidelines, including publications in the EU Official Journal. For the remaining contracts, relating predominantly to various service contracts, the promoter applies project-specific procurement rules and competitive tendering in line with recognised commercial practices that award contracts to tenderers with the most economically advantageous offer.

Kommentar(e)

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Crisis and Emergency Response Strategy
Datum der Veröffentlichung
12 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79816496
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140596
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Erweiterungsländer
Länder
Griechenland
Italien
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Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Link to documents regarding TAP's land easement and acquisition (LEA) programme
Datum der Veröffentlichung
12 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79826983
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140596
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Erweiterungsländer
Länder
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Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Environmental Social and Cultural Heritage Overview
Datum der Veröffentlichung
22 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
80089582
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140596
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Erweiterungsländer
Länder
Griechenland
Italien
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Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Biodiversity Offset Strategy
Datum der Veröffentlichung
2 Feb 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82038524
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140596
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Erweiterungsländer
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Italien
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Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Waste Management Plan
Datum der Veröffentlichung
2 Feb 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82032176
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140596
Sektor(en)
Energie
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Europäische Union
Erweiterungsländer
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Griechenland
Italien
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Cumulative Impact Assessment Executive Summary
Datum der Veröffentlichung
12 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79817065
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140596
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Erweiterungsländer
Länder
Griechenland
Italien
Albanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Albania Cultural Heritage Management Plan
Datum der Veröffentlichung
13 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79817870
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140596
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
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Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Albania Stakeholder Engagement Plan
Datum der Veröffentlichung
12 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79808754
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung
Projektnummer
20140596
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRANS ADRIATIC PIPELINE
Datum der Veröffentlichung
6 Feb 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66312481
Thema
Umweltinformationen
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140596
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Project Health and Safety Plan
Datum der Veröffentlichung
12 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79814508
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140596
Sektor(en)
Energie
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Europäische Union
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Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Stakeholder Engagement Strategy
Datum der Veröffentlichung
12 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79816773
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung
Projektnummer
20140596
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Albania Third Party Grievance Mechanism Procedure
Datum der Veröffentlichung
12 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79816772
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140596
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Routing Report
Datum der Veröffentlichung
2 Feb 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82037213
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140596
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Critical Habitat Assessment Report
Datum der Veröffentlichung
2 Feb 2018
Sprache
Englisch
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Finanzierung
Nummer des Dokuments
82038720
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140596
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Soil Erosion and Reinstatement Plan
Datum der Veröffentlichung
12 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79816495
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140596
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Greece Cultural Heritage Plan
Datum der Veröffentlichung
12 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79817673
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140596
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Water Crossing Management Plan
Datum der Veröffentlichung
2 Feb 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82040660
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140596
Sektor(en)
Energie
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Social and Environmental Investment Overview
Datum der Veröffentlichung
12 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79815350
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140596
Sektor(en)
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Italy Third Party Grievance Management Plan
Datum der Veröffentlichung
12 Nov 2017
Sprache
Englisch
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Finanzierung
Nummer des Dokuments
79813380
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140596
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
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Nicht-technische Zusammenfassung - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Non Technical Summary of ESIA _Albania
Datum der Veröffentlichung
12 Nov 2017
Sprache
Englisch
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Finanzierung
Nummer des Dokuments
79821685
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140596
Sektor(en)
Energie
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Europäische Union
Erweiterungsländer
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Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Italy Stakeholder Engagement Plan
Datum der Veröffentlichung
12 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79813381
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung
Projektnummer
20140596
Sektor(en)
Energie
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Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Grievance Management Framework
Datum der Veröffentlichung
13 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79818179
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140596
Sektor(en)
Energie
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Erweiterungsländer
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Albanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Greece Third Party Grievance Management Procedure
Datum der Veröffentlichung
12 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79816960
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140596
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
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Umwelt- und SozialmanagementsSystem - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Consolidated Project Standards
Datum der Veröffentlichung
12 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79810686
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und SozialmanagementsSystem
Projektnummer
20140596
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Erweiterungsländer
Länder
Griechenland
Italien
Albanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Additional Social, Environmental & Cultural Heritage Studies and Management Plans
Datum der Veröffentlichung
12 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79820080
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140596
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Erweiterungsländer
Länder
Griechenland
Italien
Albanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Environmental and Social Management Plan
Datum der Veröffentlichung
12 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79819850
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140596
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Erweiterungsländer
Länder
Griechenland
Italien
Albanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Social Impact Management Plan
Datum der Veröffentlichung
12 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79820244
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140596
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Erweiterungsländer
Länder
Griechenland
Italien
Albanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Italy Cultural Heritage Management Plan
Datum der Veröffentlichung
12 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79807327
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140596
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Erweiterungsländer
Länder
Griechenland
Italien
Albanien
Öffentlich zugänglich
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Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Greece Stakeholder Engagement Plan
Datum der Veröffentlichung
12 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79818893
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung
Projektnummer
20140596
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Erweiterungsländer
Länder
Griechenland
Italien
Albanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Associated Facilities Assessment
Datum der Veröffentlichung
12 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79815842
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140596
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Erweiterungsländer
Länder
Griechenland
Italien
Albanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Link to ESIA documentation for Greece, Albania & Italy
Datum der Veröffentlichung
12 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79817200
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140596
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Erweiterungsländer
Länder
Griechenland
Italien
Albanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Industrial Relations Management Plan
Datum der Veröffentlichung
2 Feb 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82038626
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140596
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Erweiterungsländer
Länder
Griechenland
Italien
Albanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Supplementary Ecological Assessment
Datum der Veröffentlichung
2 Feb 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82040244
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140596
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Erweiterungsländer
Länder
Griechenland
Italien
Albanien
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Pasqyra e Dhënave Mjedisore dhe Sociale (Albanian version of the original)
Datum der Veröffentlichung
11 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86860647
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140596
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Erweiterungsländer
Länder
Griechenland
Italien
Albanien
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Δελτίο Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Δεδομένων (Greek version of the original)
Datum der Veröffentlichung
10 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86847291
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140596
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Erweiterungsländer
Länder
Griechenland
Italien
Albanien
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRANS ADRIATIC PIPELINE - ESDS (Italian version of the original)
Datum der Veröffentlichung
5 Jul 2018
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85349399
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140596
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Erweiterungsländer
Länder
Griechenland
Italien
Albanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Environmental and Social Action Plan (ESAP)
Datum der Veröffentlichung
5 Jul 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85454916
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140596
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Erweiterungsländer
Länder
Griechenland
Italien
Albanien
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRANS ADRIATIC PIPELINE - ESDS - updated version
Datum der Veröffentlichung
11 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86919443
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140596
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Erweiterungsländer
Länder
Griechenland
Italien
Albanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRANS ADRIATIC PIPELINE - Environmental and Social Action Plan - June 2018
Datum der Veröffentlichung
8 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90029028
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140596
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Erweiterungsländer
Länder
Griechenland
Italien
Albanien
Öffentlich zugänglich
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Environmental and Social Completion Sheet - TRANS ADRIATIC PIPELINE
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
185779194
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140596
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Erweiterungsländer
Länder
Griechenland
Italien
Albanien
Öffentlich zugänglich
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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