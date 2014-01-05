WATER SUPPLY SEWERAGE AND SOLID WASTE

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The water and wastewater component will primarily support improvements in water supply, metering and wastewater networks. The solid waste management part of the project comprises construction of sanitary landfills and closure of the existing dumpsites, as well as supply of waste collection equipment for the local municipal companies.
The project addresses the most urgent needs in solid waste management amid financial constraints. The project will provide sanitary landfills serving over 600,000 inhabitants that will reduce adverse environmental, health and climate impacts from current dumpsites that will be closed and eventually rehabilitated. It is also expected to improve operational efficiency of municipal solid waste collection.
The water supply component is expected to increase service level in terms of reliability of water systems and quality of drinking water in the service area. In some cities, projects will include also a wastewater component that is expected to contribute to the improvement of public health and reliability of the system.
The project is expected to bring an overall positive impact on environment and public health by providing access to better quality drinking water and by collection and treatment of wastewater. The solid waste component is intended to replace the dumpsites with sanitary landfills and thereby limit, to the extent possible, the adverse impact of disposal activities on environment, health and climate. Compliance of the individual projects with applicable national EIA legislation will be verified during the appraisal and allocation.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.