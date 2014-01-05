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WATER SUPPLY SEWERAGE AND SOLID WASTE

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Kirgisistan : 20.000.000 €
Müllbeseitigung : 5.000.000 €
Wasser, Abwasser : 15.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/05/2016 : 5.000.000 €
28/05/2016 : 15.000.000 €
Andere Links
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12/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KYRGYZ WATER AND SOLID WASTE FRAMEWORK LOAN - Osh and Jalal-Abad Solid Waste Management - Environmental and Social due diligence for Jalal-Abad
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10/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KYRGYZ WATER AND SOLID WASTE FRAMEWORK LOAN
Zugehörige Pressemitteilungen
Kirgisistan: EIB fördert Ausbau der Wasser- und Abfallinfrastruktur

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 August 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/05/2016
20140105
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KYRGYZ WATER AND SOLID WASTE FRAMEWORK LOAN
PUBLIC ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 80 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The water and wastewater component will primarily support improvements in water supply, metering and wastewater networks. The solid waste management part of the project comprises construction of sanitary landfills and closure of the existing dumpsites, as well as supply of waste collection equipment for the local municipal companies.

The project addresses the most urgent needs in solid waste management amid financial constraints. The project will provide sanitary landfills serving over 600,000 inhabitants that will reduce adverse environmental, health and climate impacts from current dumpsites that will be closed and eventually rehabilitated. It is also expected to improve operational efficiency of municipal solid waste collection.
The water supply component is expected to increase service level in terms of reliability of water systems and quality of drinking water in the service area. In some cities, projects will include also a wastewater component that is expected to contribute to the improvement of public health and reliability of the system.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is expected to bring an overall positive impact on environment and public health by providing access to better quality drinking water and by collection and treatment of wastewater. The solid waste component is intended to replace the dumpsites with sanitary landfills and thereby limit, to the extent possible, the adverse impact of disposal activities on environment, health and climate. Compliance of the individual projects with applicable national EIA legislation will be verified during the appraisal and allocation.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KYRGYZ WATER AND SOLID WASTE FRAMEWORK LOAN - Osh and Jalal-Abad Solid Waste Management - Environmental and Social due diligence for Jalal-Abad
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54495969
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140105
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Müllbeseitigung
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Kirgisistan
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KYRGYZ WATER AND SOLID WASTE FRAMEWORK LOAN - Osh and Jalal-Abad Solid Waste Management - Environmental and Social due diligence for Osh
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54495895
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140105
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Müllbeseitigung
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Kirgisistan
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - KYRGYZ WATER AND SOLID WASTE FRAMEWORK LOAN - Osh and Jalal-Abad Solid Waste Management - Environmental and Social due diligence - Osh
Datum der Veröffentlichung
11 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54490763
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140105
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Müllbeseitigung
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Kirgisistan
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - KYRGYZ WATER AND SOLID WASTE FRAMEWORK LOAN - Osh and Jalal-Abad Solid Waste Management - Environmental and Social due diligence - Jalal-Abad
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54496160
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140105
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Müllbeseitigung
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Kirgisistan
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KYRGYZ WATER AND SOLID WASTE FRAMEWORK LOAN
Datum der Veröffentlichung
10 Dec 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56463050
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140105
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Müllbeseitigung
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Kirgisistan
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
KYRGYZ WATER AND SOLID WASTE FRAMEWORK LOAN
Datenblätter
WATER SUPPLY SEWERAGE AND SOLID WASTE
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Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen