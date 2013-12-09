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NOVA SBE CAMPUS

Unterzeichnung(en)

Betrag
16.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 16.000.000 €
Bildung : 16.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/07/2017 : 16.000.000 €
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14/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NOVA SBE CAMPUS
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21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - NOVA SBE CAMPUS
Zugehörige Pressemitteilungen
Portugal: Investitionsoffensive für Europa - 16 Millionen Euro für den neuen Campus der Nova School of Business and Economics
Story zum Projekt
Neuer Campus, neue Chancen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Dezember 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/07/2017
20130435
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NOVA SBE CAMPUS
REPUBLICA PORTUGUESA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
EUR 50 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of a new campus for the Nova School of Business & Economics

The benefits of the project should include: well-trained graduate and postgraduate students, expanded research capacity in economics and business studies, increased income for students, economic benefits associated with a well-educated labour force

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Universities are not specifically mentioned in the EIA Directive 2011/92/EU on Environmental Impact Assessment (EIA), though the project is covered by Annex II of the Directive in relation to Urban Development. The Bank’s services will verify the screening decisions taken by the Competent Authority, and will review all environmental aspects including potential impacts on nature conservation sites (ex: Natura 2000) during appraisal. The energy efficiency standards to be achieved by the new buildings will also be examined during appraisal

The Bank requires the promoter to ensure that all relevant contracts for the planning, implementation and operation of the project are tendered in accordance with relevant EU procurement legislation. The detailed procurement issues will be studied during appraisal

Weitere Unterlagen
14/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NOVA SBE CAMPUS
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - NOVA SBE CAMPUS
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Portugal: Investitionsoffensive für Europa - 16 Millionen Euro für den neuen Campus der Nova School of Business and Economics

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NOVA SBE CAMPUS
Datum der Veröffentlichung
14 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
50152462
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130435
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - NOVA SBE CAMPUS
Datum der Veröffentlichung
21 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125133286
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130435
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen