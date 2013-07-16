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S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW)

Unterzeichnung(en)

Betrag
788.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 788.000.000 €
Verkehr : 788.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/12/2013 : 788.000.000 €
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21/07/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Juli 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/12/2013
20120672
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW)
MINISTRY OF TRANSPORT
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 3000 million (EUR 731 million)
PLN 7800 million (EUR 1900 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of 185 km of the S7 expressway, in seven non-continuous sections from Gdansk via Warsaw to Krakow.

The project is located in a Convergence region and is therefore eligible under Article 309(a). The northern sections of S7 are already included in the TEN-T and the southern sections are proposed for inclusion in the TEN-T network as part of the ongoing Revision Guidelines to be approved by the Council and Parliament. The project is therefore also eligible under Article 309 (c) of the EC treaty. The project is expected to benefit from grant finance under the Operational Program Infrastructure and Environment in the next financing perspective. The consistency of the project with the policy for lending to the transport sector (Decision CA/452/11) depends on its economic profitability and will be confirmed during appraisal.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project involves road construction largely in a rural environment. The various sections all fall under Annex I of EIA Directive 2011/92/EU requiring a full EIA procedure. The project sections cross four different regions and have been subject to multiple environmental procedures. The project may also impact several Natura 2000 areas. Therefore, the provisions of the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (2009/147/EC) apply. The investments are included in the National Road Construction Program and the current Operational Program Infrastructure and Environment both of which were subject to a form of strategic environmental assessment. The procedures and outcomes of the environmental and social assessment are to be further reviewed during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW)
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16/07/2013 - Nicht-technische Zusammenfassung - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Checiny-Jedrzejow
20/09/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Chęciny to Jędrzejów
20/09/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Bieżanów junction to the Igołomska–Ptaszyckiego junction
20/09/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Młodocin Mniejszy – Krogulcza Sucha – Orońsko
10/09/2013 - Nicht-technische Zusammenfassung - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Miłomłyn-Olsztynek
20/09/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Nidzica - Napierki
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20/09/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Olsztyn - Olsztynek
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16/07/2013 - Nicht-technische Zusammenfassung - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Nidzica-Napierki
20/09/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Miłomłyn-Olsztynek
21/07/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW)

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW)
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49619265
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120672
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Ostroda Bypass DK16
Datum der Veröffentlichung
16 Jul 2013
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53218469
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120672
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Checiny-Jedrzejow
Datum der Veröffentlichung
16 Jul 2013
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53218470
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120672
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Chęciny to Jędrzejów
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53218764
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120672
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Bieżanów junction to the Igołomska–Ptaszyckiego junction
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53219474
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120672
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Młodocin Mniejszy – Krogulcza Sucha – Orońsko
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53219475
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120672
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Miłomłyn-Olsztynek
Datum der Veröffentlichung
10 Sep 2013
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53219592
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120672
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Nidzica - Napierki
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53219821
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120672
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Jędrzejów–Świętokrzyskie Voivodeship & Małopolskie Voivodeship
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53220139
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120672
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Voiv.border - Skażrysko-Kamienna
Datum der Veröffentlichung
16 Jul 2013
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53220185
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120672
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Radom and Szydłowiec
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53220186
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120672
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Olsztyn-Olsztynek
Datum der Veröffentlichung
16 Jul 2013
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53220278
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120672
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Jedrzejów-voiv.border
Datum der Veröffentlichung
16 Jul 2013
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53220380
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120672
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Ostróda bypass
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53220583
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120672
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Olsztyn - Olsztynek
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53220690
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120672
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Radom Bypass (stage I, II)
Datum der Veröffentlichung
16 Jul 2013
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53221342
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120672
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Orońsko, Szydłowiec and Jastrząb
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53221648
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120672
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Igolomska-Botewa
Datum der Veröffentlichung
16 Jul 2013
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53221753
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120672
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Nidzica-Napierki
Datum der Veröffentlichung
16 Jul 2013
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53221754
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120672
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Miłomłyn-Olsztynek
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53222736
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120672
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Environmental and Social Completion Sheet - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW)
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
143344332
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120672
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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20/09/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Orońsko, Szydłowiec and Jastrząb
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16/07/2013 - Nicht-technische Zusammenfassung - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Igolomska-Botewa
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16/07/2013 - Nicht-technische Zusammenfassung - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Nidzica-Napierki
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20/09/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Miłomłyn-Olsztynek
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21/07/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW)
Andere Links
Übersicht
S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW)
Datenblätter
S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW)

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen