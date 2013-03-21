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WEST SWEDISH INFRASTRUCTURE PROJECT

Unterzeichnung(en)

Betrag
552.043.498,83 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 552.043.498,83 €
Verkehr : 552.043.498,83 €
Unterzeichnungsdatum
25/06/2014 : 209.198.110,53 €
25/09/2013 : 342.845.388,3 €
Andere Links
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20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - WEST SWEDISH INFRASTRUCTURE PROJECT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 März 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/09/2013
20120241
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WEST SWEDISH INFRASTRUCTURE PROJECT
GOETEBORG KOMMUN
TRAFIKVERKET
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
SEK 4000 million (EUR 452 million)
Not disclosed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is a large investment programme comprising public transport solutions as well as environment and traffic safety measures and includes a new tunnel and a new bridge in the City of Gothenburg. The project is a collaboration between Gothenburg and the regions around the City (West Götaland Region and Region Halland) and will integrate a larger labour market, a better environment and competitive public transport.

Investments are to be part financed by congestion taxes and contribution from the State (Swedish Transport Agency).

The project consists of several investments intended to improve transport in the city of Göteborg and the surrounding regions (West Götaland Region and Region Halland), in the context of sustainable development objectives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC will be assessed at appraisal.
Environmental Impact Assessments (EIAs) have been performed for the Marieholm tunnel, the Marieholm bridge, the extension of bus lanes on the State road network and the Skeppsbron development scheme. These EIAs and related approvals will be reviewed at appraisal, as well as the compliance of the other schemes with the EIA Directive 2011/92/EC.
The Sävean Nedre Delen (SE0520183) is a protected area located in the vicinity of the project. Compliance of the schemes with the Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 2009/147/EEC will be reviewed at appraisal.

The Bank will check that the promoter ensures that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/17/EC/ and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
07/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WEST SWEDISH INFRASTRUCTURE PROJECT
17/05/2013 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WEST SWEDISH INFRASTRUCTURE PROJECT - Hovåsmotet
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20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - WEST SWEDISH INFRASTRUCTURE PROJECT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WEST SWEDISH INFRASTRUCTURE PROJECT
Datum der Veröffentlichung
7 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48455537
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120241
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WEST SWEDISH INFRASTRUCTURE PROJECT - Hovåsmotet
Datum der Veröffentlichung
17 May 2013
Sprache
Schwedisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53218464
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120241
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WEST SWEDISH INFRASTRUCTURE PROJECT - Plan Tramway Skeppsbron
Datum der Veröffentlichung
14 May 2013
Sprache
Schwedisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53219971
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120241
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WEST SWEDISH INFRASTRUCTURE PROJECT - EIA Väg 155, Amhult-Bur-Göteborgs Stad, Västra Götalands Iän
Datum der Veröffentlichung
3 Jun 2013
Sprache
Schwedisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53220275
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120241
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WEST SWEDISH INFRASTRUCTURE PROJECT - Railway plan 2011 Marieholmsbron
Datum der Veröffentlichung
3 Jun 2013
Sprache
Schwedisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53222447
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120241
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WEST SWEDISH INFRASTRUCTURE PROJECT - Olofstorp
Datum der Veröffentlichung
17 May 2013
Sprache
Schwedisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53218760
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120241
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WEST SWEDISH INFRASTRUCTURE PROJECT - Plan Gamlestads torg
Datum der Veröffentlichung
17 May 2013
Sprache
Schwedisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53219472
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120241
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WEST SWEDISH INFRASTRUCTURE PROJECT - Askim
Datum der Veröffentlichung
17 May 2013
Sprache
Schwedisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53221243
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120241
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WEST SWEDISH INFRASTRUCTURE PROJECT - Plan Marieholm Connection Project 2004
Datum der Veröffentlichung
17 May 2013
Sprache
Schwedisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53220581
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120241
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WEST SWEDISH INFRASTRUCTURE PROJECT - Angereds Storåsväg-Gråbovägen
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Schwedisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53221751
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120241
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WEST SWEDISH INFRASTRUCTURE PROJECT - Bur - Syrhåla
Datum der Veröffentlichung
17 May 2013
Sprache
Schwedisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53221645
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120241
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Environmental and Social Completion Sheet - WEST SWEDISH INFRASTRUCTURE PROJECT
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
127192212
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120241
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Datenblätter
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen