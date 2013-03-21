WEST SWEDISH INFRASTRUCTURE PROJECT

Übersicht
TRAFIKVERKET
The project is a large investment programme comprising public transport solutions as well as environment and traffic safety measures and includes a new tunnel and a new bridge in the City of Gothenburg. The project is a collaboration between Gothenburg and the regions around the City (West Götaland Region and Region Halland) and will integrate a larger labour market, a better environment and competitive public transport.
Investments are to be part financed by congestion taxes and contribution from the State (Swedish Transport Agency).
The project consists of several investments intended to improve transport in the city of Göteborg and the surrounding regions (West Götaland Region and Region Halland), in the context of sustainable development objectives.
Compliance with the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC will be assessed at appraisal.
Environmental Impact Assessments (EIAs) have been performed for the Marieholm tunnel, the Marieholm bridge, the extension of bus lanes on the State road network and the Skeppsbron development scheme. These EIAs and related approvals will be reviewed at appraisal, as well as the compliance of the other schemes with the EIA Directive 2011/92/EC.
The Sävean Nedre Delen (SE0520183) is a protected area located in the vicinity of the project. Compliance of the schemes with the Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 2009/147/EEC will be reviewed at appraisal.
The Bank will check that the promoter ensures that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/17/EC/ and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.