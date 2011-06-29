Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

RTE - TRANSMISSION NETWORK UPGRADE

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 500.000.000 €
Energie : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/04/2014 : 200.000.000 €
20/03/2013 : 300.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Biançon - Bocca - FR
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Briançon - Fréjus - FR
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Boutre - Trans - FR
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Poste du Plessis et Mauges-Plessis - FR
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Cotentin - Maine - FR
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Charleville - Mézières et Reims - FR
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Pratclaux - Sanssac - Trevas - Rivière - FR
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Merlatière - Recouvrance - FR
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Lonny - Vesle - FR
Related public register
11/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RTE - TRANSMISSION NETWORK UPGRADE
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - RTE - TRANSMISSION NETWORK UPGRADE
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: RTE und EIB unterzeichnen einen Finanzierungsvertrag über 200 Millionen Euro, um die Stromversorgung im Rhonetal zu sichern
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: 500 Mio EUR für die Optimierung des Stromübertragungsnetzes
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Neue wichtige Etappe für das Sicherheitsnetz in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur: Erste Kabel verlegt

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 Oktober 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/03/2013
20110629
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RTE - TRANSMISSION NETWORK UPGRADE
RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million
EUR 1219 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Multi-component investment programme covering the period 2012-2016 aimed at reinforcing the French electricity transmission system.

Multi-component investment programme covering the period 2012-2016 aimed at reinforcing the French electricity transmission system.
Overall the sub-projects include the erection of approx. 450 km of overhead lines, the installation of approx. 200 km of underground power cables and the related substation facilities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

By their technical characteristics some projects of the programme fall under Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. The impacts that can be typically expected for these projects relate to visual impact, vegetation clearance, electromagnetic fields noise nuisance, and birds’ collision and mortality. Environmental impact studies have been carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures will be applied as necessary.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the programme have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
11/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RTE - TRANSMISSION NETWORK UPGRADE
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - RTE - TRANSMISSION NETWORK UPGRADE
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Biançon - Bocca - FR
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Briançon - Fréjus - FR
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Boutre - Trans - FR
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Poste du Plessis et Mauges-Plessis - FR
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Cotentin - Maine - FR
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Charleville - Mézières et Reims - FR
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Pratclaux - Sanssac - Trevas - Rivière - FR
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Merlatière - Recouvrance - FR
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Lonny - Vesle - FR
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: RTE und EIB unterzeichnen einen Finanzierungsvertrag über 200 Millionen Euro, um die Stromversorgung im Rhonetal zu sichern
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: 500 Mio EUR für die Optimierung des Stromübertragungsnetzes
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Neue wichtige Etappe für das Sicherheitsnetz in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur: Erste Kabel verlegt

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RTE - TRANSMISSION NETWORK UPGRADE
Datum der Veröffentlichung
11 May 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66391774
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110629
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - RTE - TRANSMISSION NETWORK UPGRADE
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123415242
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110629
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
11/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RTE - TRANSMISSION NETWORK UPGRADE
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - RTE - TRANSMISSION NETWORK UPGRADE
Andere Links
Übersicht
RTE - TRANSMISSION NETWORK UPGRADE
Datenblätter
RTE - TRANSMISSION NETWORK UPGRADE
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Biançon - Bocca - FR
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Briançon - Fréjus - FR
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Boutre - Trans - FR
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Poste du Plessis et Mauges-Plessis - FR
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Cotentin - Maine - FR
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Charleville - Mézières et Reims - FR
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Pratclaux - Sanssac - Trevas - Rivière - FR
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Merlatière - Recouvrance - FR
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Lonny - Vesle - FR
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: RTE und EIB unterzeichnen einen Finanzierungsvertrag über 200 Millionen Euro, um die Stromversorgung im Rhonetal zu sichern
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: 500 Mio EUR für die Optimierung des Stromübertragungsnetzes
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Neue wichtige Etappe für das Sicherheitsnetz in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur: Erste Kabel verlegt

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: RTE und EIB unterzeichnen einen Finanzierungsvertrag über 200 Millionen Euro, um die Stromversorgung im Rhonetal zu sichern
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: 500 Mio EUR für die Optimierung des Stromübertragungsnetzes
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Neue wichtige Etappe für das Sicherheitsnetz in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur: Erste Kabel verlegt
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Biançon - Bocca - FR
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Briançon - Fréjus - FR
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Boutre - Trans - FR
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Poste du Plessis et Mauges-Plessis - FR
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Cotentin - Maine - FR
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Charleville - Mézières et Reims - FR
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Pratclaux - Sanssac - Trevas - Rivière - FR
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Merlatière - Recouvrance - FR
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Lonny - Vesle - FR
Related public register
11/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RTE - TRANSMISSION NETWORK UPGRADE
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - RTE - TRANSMISSION NETWORK UPGRADE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen