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WARSAW II METRO LINE INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
239.211.558,7 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 239.211.558,7 €
Verkehr : 239.211.558,7 €
Unterzeichnungsdatum
12/04/2013 : 239.211.558,7 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Central section of line II - PL
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Wezel Stadion - PL
Related public register
29/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WARSAW II METRO LINE INFRASTRUCTURE
Related public register
01/04/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - WARSAW II METRO LINE INFRASTRUCTURE
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: Weiteres Darlehen der EIB für die Warschauer U-Bahn

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 September 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/04/2013
20110421
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Warsaw II Metro Line Infrastructure

City of Warsaw

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 1 000 million (EUR 238 million)
PLN 3 936 million (EUR 982 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Warsaw currently has one 23 km long metro line that is north-south oriented, the construction of which started in 1987 and was completed in 2008. In 2006 the plans for a new line II was approved, with a length of 33 km. The route will run from west to east and include 27 new stations.

The broad objective of the project is to improve the quality of the operation of public transport and move towards a more environmentally and financially sustainable transport system in the City of Warsaw. The project will improve the quality of public transport service in terms of speed, comfort and reliability and will increase the attractiveness of public transport in the urban area, thus contributing to reduce reliance on private cars and the negative impact of transport on the environment. The project runs through areas designated as Convergence Regions under the Community Support Framework and is therefore eligible for Bank financing under Article 309, point (a) regional development and (c) sustainable communities, sustainable transport and urban public transport of the EC Treaty.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

An EIA for the central section of Metro II was prepared and approved in 2007, with the second EIA procedure for the metro station near the Stadion carried out and finished in 2009. Natura 2000 Annex 1 Declaration was issued by the competent authority of Warsaw on 10.11.2010 stating that the project is not likely to impact any Natura 2000 site. Full details will be checked at appraisal stage.

The Promoter is subject to and follows EU procurement procedures (namely, Directive 2004/17/EEC) including publication in the EU Official Journal. The procurement has been launched in Q4-2008 under a open-tender proceeding (OJEU ref 2008/S203-269416 and ref 2009/S15-020202 and ref 2009/S216-310572) and a contract was awarded and signed in 2009. Full details will be checked at appraisal stage.

Weitere Unterlagen
29/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WARSAW II METRO LINE INFRASTRUCTURE
01/04/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - WARSAW II METRO LINE INFRASTRUCTURE
Andere Links
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Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: Weiteres Darlehen der EIB für die Warschauer U-Bahn

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WARSAW II METRO LINE INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
29 May 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54891898
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110421
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - WARSAW II METRO LINE INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
1 Apr 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74498510
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110421
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
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Warsaw II Metro Line Infrastructure
Datenblätter
WARSAW II METRO LINE INFRASTRUCTURE
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Polen: Weiteres Darlehen der EIB für die Warschauer U-Bahn

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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