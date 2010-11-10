Warsaw II Metro Line Infrastructure

Übersicht
City of Warsaw
Warsaw currently has one 23 km long metro line that is north-south oriented, the construction of which started in 1987 and was completed in 2008. In 2006 the plans for a new line II was approved, with a length of 33 km. The route will run from west to east and include 27 new stations.
The broad objective of the project is to improve the quality of the operation of public transport and move towards a more environmentally and financially sustainable transport system in the City of Warsaw. The project will improve the quality of public transport service in terms of speed, comfort and reliability and will increase the attractiveness of public transport in the urban area, thus contributing to reduce reliance on private cars and the negative impact of transport on the environment. The project runs through areas designated as Convergence Regions under the Community Support Framework and is therefore eligible for Bank financing under Article 309, point (a) regional development and (c) sustainable communities, sustainable transport and urban public transport of the EC Treaty.
An EIA for the central section of Metro II was prepared and approved in 2007, with the second EIA procedure for the metro station near the Stadion carried out and finished in 2009. Natura 2000 Annex 1 Declaration was issued by the competent authority of Warsaw on 10.11.2010 stating that the project is not likely to impact any Natura 2000 site. Full details will be checked at appraisal stage.
The Promoter is subject to and follows EU procurement procedures (namely, Directive 2004/17/EEC) including publication in the EU Official Journal. The procurement has been launched in Q4-2008 under a open-tender proceeding (OJEU ref 2008/S203-269416 and ref 2009/S15-020202 and ref 2009/S216-310572) and a contract was awarded and signed in 2009. Full details will be checked at appraisal stage.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.