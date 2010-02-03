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PNESER-RENEWABLE ENERGY TRANSMISSION

Unterzeichnung(en)

Betrag
64.808.178 €
Länder
Sektor(en)
Nicaragua : 64.808.178 €
Energie : 64.808.178 €
Unterzeichnungsdatum
31/01/2011 : 64.808.178 €
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18/07/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PNESER-RENEWABLE ENERGY TRANSMISSION - Estudio de Impacto Ambiental - Subestaciones La Dalia, El Cuá
Zugehörige Pressemitteilungen
Nicaragua: EIB unterstützt Programm für nachhaltige Stromversorgung und Nutzung erneuerbarer Energieträger

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 August 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 31/01/2011
20100203
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PNESER – Renewable Energy Transmission
Government of Nicaragua/Ministry of Mines and Energy, through the public company ENATREL (transmission)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
USD 381 million / EUR 310 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Transmission systems reinforcements in rural areas. The programme consists of investments that support energy efficiency and renewable energy within GoN programme “Programa National de Electrificacion Sostenible y Energia Renovable” (PNESER) framework. The programme includes investments in renewable generation with grid extensions and refurbishments in unelectrified rural areas of the country, rural electrification, refurbishment of urban grids, pre-investment studies of renewable investments (hydro, wind), energy efficiency (regarding air-conditioning and lighting equipment) and providing security of supply to isolated electricity systems by refurbishments and renewable generation development. The programme components are dispersed throughout the country.

The electricity market of Nicaragua is suffering from inadequate generation capacity, ageing and unreliable transmission infrastructure and an insufficient level of cost recovery from customers. Despite a recent increase of up to about 800 MW, Nicaragua still has inadequate generation capacity compared to the growing consumption estimated at 4%/year starting from 2001. About 80% of generated electricity is produced from fossil fuels (oil). The programme addresses the critical components of all these electricity sector problems and is expected to provide for improved energy supply reliability in Nicaragua, which is a pre-requisite for sustainable growth.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Due to their size and technical characteristics several components of the programme, if located within the EU, would fall under Annex II of Directive 97/11/EC and amendments. These programme components will need to be screened for the necessity of EIA by the competent Environmental Authority, under IADB and EIB guidelines.

The promoter will be required to publish all contracts to be part-financed by the Bank in the Official Journal of the European Union, and procure them in line with the provisions of the Bank’s Guide to Procurement for public sector operations.

Weitere Unterlagen
18/07/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PNESER-RENEWABLE ENERGY TRANSMISSION - Estudio de Impacto Ambiental - Estelí
18/07/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PNESER-RENEWABLE ENERGY TRANSMISSION - Estudio de Impacto Ambiental - San Ramón-Matiguás
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18/07/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PNESER-RENEWABLE ENERGY TRANSMISSION - Estudio de Impacto Ambiental - Matagalpa
18/07/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PNESER-RENEWABLE ENERGY TRANSMISSION - Estudio de Impacto Ambiental - El Sauce y Obras Conexas
18/07/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PNESER-RENEWABLE ENERGY TRANSMISSION - Estudio de Impacto Ambiental - Subestaciones La Dalia, El Cuá
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Zugehörige Pressemitteilungen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PNESER-RENEWABLE ENERGY TRANSMISSION - Estudio de Impacto Ambiental - Estelí
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2024
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58657437
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20100203
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nicaragua
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PNESER-RENEWABLE ENERGY TRANSMISSION - Estudio de Impacto Ambiental - San Ramón-Matiguás
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2024
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58652429
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20100203
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nicaragua
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PNESER-RENEWABLE ENERGY TRANSMISSION - Estudio de Impacto Ambiental - Subestación Yalagüina, Subestación Ocotal – Subestación Santa Clara
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2024
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58648942
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20100203
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nicaragua
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PNESER-RENEWABLE ENERGY TRANSMISSION - Estudio de Impacto Ambiental - Matagalpa
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2024
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58652022
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20100203
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nicaragua
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PNESER-RENEWABLE ENERGY TRANSMISSION - Estudio de Impacto Ambiental - El Sauce y Obras Conexas
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2024
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58655721
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20100203
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nicaragua
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PNESER-RENEWABLE ENERGY TRANSMISSION - Estudio de Impacto Ambiental - Subestaciones La Dalia, El Cuá
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2024
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58656838
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20100203
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nicaragua
Öffentlich zugänglich
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PNESER – Renewable Energy Transmission
Datenblätter
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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