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GAS FIRED 400MW POWER UNIT

Unterzeichnung(en)

Betrag
137.873.916,02 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 137.873.916,02 €
Energie : 137.873.916,02 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2012 : 137.873.916,02 €
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - PL
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB unterstützt den Bau eines leistungsfähigen Kraftwerks

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 September 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2012
20090653
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Gas Fired 400 MW Power Unit

Private company

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 162 million.
EUR 400 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists in a combined cycle gas turbine (CCGT) power station with an electric capacity of 400 MWe and heating capacity of 240 MWth.

The unit will provide electricity to the grid and heat to the neighbouring towns.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Due to its capacity (plant over 300 MWth), the project is subject to the Annex I of the EIA Directive (85/337/EC and amendments) and was required to undergo a full Environmental Impact Assessment. The EIA is completed and the environmental permit was granted by the competent authorities.

The main project contractor will be chosen based on Public Procurement Law through negotiations with publication. The procedure will comply with the EU Directive 2004/17/EC.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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