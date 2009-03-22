OFFSHORE TRANSMISSION NETWORK- ROUND 1

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The operation would concern several, separated transmission connection projects for offshore wind farms located in UK waters. Ofgem has developed a new regulatory regime for offshore transmission systems, whereby the authority will licence new Offshore Transmission Owners (OFTOs) - to own and maintain these assets over a 20 year period.
The regulatory entities will operate and maintain offshore transmission assets essential to the export of electricity from offshore windfarms, the development of which supports EU and national targets for renewable energy.
An offshore wind farm including its associated equipment such as the transmission system falls by virtue of its technical characteristics under Annex II of EIA-Directive 85/337/EEC (as amended). According to national regulations an offshore wind farm is subject to a full mandatory EIA including public consultation. Further details of the environmental due diligence procedures applied for each of the transmission assets considered eligible for being financed by the Bank, will be assessed by the Bank during appraisal to verify compliance with the Bank’s environmental policy.
The regulatory authority Ofgem runs a competitive tender process following publication of a contract notice in EUOJ to identify preferred bidders for future OFTOs. A long list of pre-qualified bidders was announced. The tender process allows for interested parties to bid for multiple projects, and tenders will be conducted separately for each qualifying windfarm development.
In line with the Bank’s eligibility guidelines, only those networks not yet constructed will be considered for EIB funding. On this basis, these are expected to be Sheringham Shoal, Ormonde, Greater Gabbard, Thanet, Walney 1 and Walney 2
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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