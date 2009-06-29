Scottish & Southern Renewables I

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Scottish and Southern Energy Plc
The Project concerns the construction, commissioning and operation of six onshore wind farms with installed capacity amounting to nearly 650 MW. The six project schemes are in various phases of construction and their combined energy output may make up to around 1.5 GWh energy annually.
The development of wind energy capacity will support EU and national targets for renewable energy generation and contribute to environmental and security of energy supply objectives. Electricity generation from onshore wind farms can produce electricity with substantially lower environmental impacts, particularly GHG emissions.
The project sub-schemes would fall under Annex II of Directive 85/337/EEC, as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Thus, the project schemes are subject to an EIA based on a case-by-case decision or defined criteria set by the competent authorities. Permits have been granted for all project schemes and EIAs have been undertaken where required by the competent authority. The Bank will review the EIAs in detail during appraisal, including mitigating/compensation measures to be taken and any effects on nature conservation sites (Habitats Directive 92/43/EEC and Natura 2000).
The Promoter is not subject to EU Procurement Directives. In line with its principles and its statute the Bank will however ensure that suitable procurement procedures, including an appropriate selection of works, goods and services offered at competitive prices will be applied by the promoter and/or the special purpose companies.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.