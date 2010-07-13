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ENEL GREENPOWER ENERGIE RINNOVABILI II

Unterzeichnung(en)

Betrag
600.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 600.000.000 €
Energie : 600.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/11/2012 : 160.000.000 €
9/12/2010 : 440.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
Related public register
21/12/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - ENEL GREENPOWER ENERGIE RINNOVABILI II
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: 160 Mio EUR für neue Anlagen der Enel Green Power
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: Darlehen von 600 Mio EUR für das Dreijahresprogramm von Enel Green Power

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Juli 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/12/2010
20080338
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Enel Greenpower Energie Rinnovabili II

ENEL Green Power S.p.A.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 600 million.
Tentatively estimated at around EUR 1 260 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of a three-year investment programme for the period 2011-2013, focusing on the installation of new renewable energy capacities (approx. 840 MW) in Italy, mainly small to medium scale wind farms and photovoltaic plants (roof-top and land-based).

By adding new capacity to the system, diversifying the sources of renewable energy and improving the reliability of existing sites, the project aims at improving the security of electricity supply and at meeting growing electricity demand in Italy, using the various domestic renewable energy sources.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The sub-schemes of this investment programme will assist in mitigating climate change. The individual schemes to be financed are of small to medium-size and are expected to have limited environmental impacts with no significant negative residual effects. The main impacts (if any) from such investments usually come from construction works, are temporary and considered to have minor significance. Due to their technical characteristics, the sub-schemes are likely to fall under Annex II of the EIA Directive.

The promoter follows EU public procurement procedures in accordance with the requirements of the Utilities Directive 2004/17/EC.

Weitere Unterlagen
21/12/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - ENEL GREENPOWER ENERGIE RINNOVABILI II
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Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: 160 Mio EUR für neue Anlagen der Enel Green Power
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: Darlehen von 600 Mio EUR für das Dreijahresprogramm von Enel Green Power

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Environmental and Social Completion Sheet - ENEL GREENPOWER ENERGIE RINNOVABILI II
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
72574906
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20080338
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Related public register
21/12/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - ENEL GREENPOWER ENERGIE RINNOVABILI II
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Enel Greenpower Energie Rinnovabili II
Datenblätter
ENEL GREENPOWER ENERGIE RINNOVABILI II
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Italien: 160 Mio EUR für neue Anlagen der Enel Green Power
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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