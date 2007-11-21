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HYDRO REFURBISHMENT AND TRANSMISSION

Unterzeichnung(en)

Betrag
15.046.467,03 €
Länder
Sektor(en)
Nicaragua : 15.046.467,03 €
Energie : 15.046.467,03 €
Unterzeichnungsdatum
30/03/2009 : 15.046.467,03 €
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Los Brasiles - San Benito - Masaya - EN
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27/11/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HYDRO REFURBISHMENT AND TRANSMISSION - Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Lίnea de Transmisión Anillo de 230 KV Los Brasiles - San Benito - Masaya
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27/11/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HYDRO REFURBISHMENT AND TRANSMISSION - Estudio de Impacto Ambiental - Subestación Chichigalpa de 138 KV
Zugehörige Pressemitteilungen
Nicaragua erhält EIB-Darlehen zur Finanzierung von Vorhaben im Stromsektor

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 November 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/03/2009
20070358
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Hydro Refurbishment and Transmission

Empresa Nacional de Transmision Eléctrica

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 15 million.
EUR 85 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns a government programme to refurbish and strengthen critical areas of the electricity sector in Nicaragua. Main components are two hydro power plant refurbishments, transmission and substation strengthening.

Contribute to securing in the long term the amount of hydro generation in the country’s electricity system in an environmentally sustainable way.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project requires an Environmental Impact Assessment both, under EIB guidelines and under national legislation. Complete environmental details will be assessed during project appraisal.

The promoter will be asked to publish all contracts to be part-financed by the Bank in the Official Journal of the European Union, and procure them in line with EIB guidelines for public sector operations.

Weitere Unterlagen
27/11/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HYDRO REFURBISHMENT AND TRANSMISSION - Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Lίnea de Transmisión Anillo de 230 KV Los Brasiles - San Benito - Masaya
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27/11/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HYDRO REFURBISHMENT AND TRANSMISSION - Estudio de Impacto Ambiental (EIA) - Lίnea de Transmisión 138 KV San Ramón - Matiguás
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Nicaragua erhält EIB-Darlehen zur Finanzierung von Vorhaben im Stromsektor

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HYDRO REFURBISHMENT AND TRANSMISSION - Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Lίnea de Transmisión Anillo de 230 KV Los Brasiles - San Benito - Masaya
Datum der Veröffentlichung
27 Nov 2017
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
80048302
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20070358
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nicaragua
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HYDRO REFURBISHMENT AND TRANSMISSION - Estudio de Impacto Ambiental y Social para Proyectos de Transmision y Transformacion - Reubicación y Modernizatión de la Subestación Matagalpa
Datum der Veröffentlichung
27 Nov 2017
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
80052910
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20070358
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nicaragua
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HYDRO REFURBISHMENT AND TRANSMISSION - Estudio de Impacto Ambiental (EIA) - Lίnea de Transmisión 138 KV San Ramón - Matiguás
Datum der Veröffentlichung
27 Nov 2017
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
80052705
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20070358
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nicaragua
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HYDRO REFURBISHMENT AND TRANSMISSION - Construcción de Anillo de 138 KV y Conversión de Subestaciones en la zona de Occidente - Programa de Gestión Ambiental
Datum der Veröffentlichung
27 Nov 2017
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
80047749
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20070358
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nicaragua
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HYDRO REFURBISHMENT AND TRANSMISSION - Estudio de Impacto Ambiental - Subestación Chichigalpa de 138 KV
Datum der Veröffentlichung
27 Nov 2017
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
80054445
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20070358
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nicaragua
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
Hydro Refurbishment and Transmission
Datenblätter
HYDRO REFURBISHMENT AND TRANSMISSION
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Los Brasiles - San Benito - Masaya - EN
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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