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S&CF TRANSPORT FRAMEWORK FACILITY

Unterzeichnung(en)

Betrag
1.319.035.028,4 €
Länder
Sektor(en)
Czechia : 1.319.035.028,4 €
Verkehr : 1.319.035.028,4 €
Unterzeichnungsdatum
23/07/2010 : 389.241.369 €
18/12/2008 : 396.683.724 €
13/12/2007 : 533.109.935,4 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 September 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/12/2007
20070045
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
S&CF Transport Framework Facility
Ministry of Transport of the Czech Republic
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
CZK 34 billion.
CZK 225 billion.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project supports investments to be included under the Operational Programme for Transport 2007-13 (OPT), part of the Czech National Strategic Reference Framework (NSRF), cofinanced by EU Structural and Cohesion Funds grants.

The project aims to facilitate and accelerate the implementation of key investment schemes within the Czech transport sector in accordance with European priorities. The overall programme is expected to facilitate economic growth in the country and accelerate convergence with the Union.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Borrower will be requested to ensure compliance of the sub-projects with EU Directives, as appropriate.

The Borrower will be requested to insure compliance of the sub-projects with EU Directives, in particular for the award of public sector contracts, as appropriate.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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