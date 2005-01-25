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ADP - AGUAS DE PORTUGAL III

Unterzeichnung(en)

Betrag
925.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 925.000.000 €
Wasser, Abwasser : 925.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/12/2007 : 100.000.000 €
20/09/2006 : 300.000.000 €
23/09/2009 : 525.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
EIB-Darlehen für die Wasserwirtschaft in Portugal

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Juni 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/09/2006
20050125
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Águas de Portugal III
Águas de Portugal group (AdP), through twelve regional water subsidiaries.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
In the order of 50% of project cost.
EUR 2 100 million, on a preliminary basis.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investments in twelve regional public utility concessions for water supply and wastewater collection and treatment, to be implemented until 2008.

To improve and expand water supply and wastewater collection and treatment services throughout Portugal according to national plan, and meet the relevant EU directives for the sector.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The upgrading of existing facilities and the construction of new water treatment plants will significantly improve the quality of the receiving waters and mitigate health risks.

AdP follows the procurement procedures required by the national and EU legislation.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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