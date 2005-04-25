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FORSCHUNGSZENTREN BAYERN

Unterzeichnung(en)

Betrag
520.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 520.000.000 €
Dienstleistungen : 520.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/12/2006 : 20.000.000 €
1/07/2005 : 500.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 April 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/07/2005
20040677
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Bayern Forschungsförderung
The Free State of Bavaria, represented by its Ministry of Finance or any financial intermediary acceptable to the Bank.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million.
EUR 11200 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the financing of Bavaria’s expenditure for public-sector research for the period 2004-2005. Investments mainly concern basic and applied research carried out by research institutions and the public universities in the state.

The project will assist the Free State of Bavaria in implementing its R&D programmes over the period 2004-2005, and will thus strengthen the research infrastructure of the concerned scientific and academic institutions, increasing their productivity and improving Germany’s readiness to contribute to the Lisbon targets and the common European Research Area.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project complies with relevant EU and national environmental legislation.

The promoter is required to respect national and European legislation applicable to public authorities procurement.

Kommentar(e)

Research and Development

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen