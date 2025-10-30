Über den Geber
Polen ist seit 2011 Geberpartner der EIB. Das Land beteiligt sich am Treuhandfonds für technische Hilfe in der Östlichen Partnerschaft (EPTATF) und am Fonds der Resilienzinitiative (ERI-Fonds), um in den Ländern der Östlichen Partnerschaft technische Hilfe bereitzustellen und die Wirtschaft in der südlichen Nachbarschaft und im Westbalkan krisenfester zu machen. Außerdem hat sich Polen kürzlich am „EU für die Ukraine“-Fonds (EU4U) beteiligt, der den Wiederaufbau und Neustart des Landes unterstützt.