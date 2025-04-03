Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Mehr über die Treuhandfonds

Treuhandfonds für die Infrastrukturpartnerschaft EU-Afrika Treuhandfonds für technische Hilfe in der Östlichen Partnerschaft Fonds für grünen Wasserstoff Treuhandfonds für die afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten FEMIP-Treuhandfonds City Climate Finance Gap Fund IKI-Fonds
>@Nicholas Lapite/EIB

Vorteile einer Partnerschaft mit uns

Geberpartnerschaften sind eine effektive Lösung für Geber, die in Entwicklungsländern dauerhaft etwas bewirken wollen. So können sie gemeinsam mit der EIB Projekte auf den Weg bringen, die einen hohen sozioökonomischen Nutzen haben. Damit helfen sie den Menschen und Regionen zusätzlich und bewirken konkrete Entwicklungseffekte. Die Aktivitäten der EIB außerhalb der EU machen rund ein Drittel der EU-Entwicklungshilfe aus. Alle Beiträge zu den Gebermitteln der EIB sind als öffentliche Entwicklungszusammenarbeit (ODA) anrechenbar.

Weitere Informationen  

Im Fokus

3 April 2025

Der Ferrari unter den Verdickern

Das marokkanische Kosmetik- und Lebensmittelunternehmen Santis modernisiert Fabriken und unterstützt die Landwirtschaft, um von der steigenden Nachfrage nach Johannisbrotkernmehl zu profitieren
Agrarindustrie KMU Marokko Südliche Nachbarschaft Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit
24 Oktober 2024

„Alle helfen sich gegenseitig“

Der Wiederaufbau soll den Menschen in der Ukraine helfen, die Energieversorgung für den Winter sicherzustellen, und Frauen dabei unterstützen, den Alltag zu meistern, solange die Männer in der Armee sind
Solidarity with Ukraine EU für die Ukraine Ukraine Östliche Nachbarschaft Erweiterungsländer Entwicklung weltweit
15 Oktober 2024

Investitionen in Ernährungssicherheit zahlen sich aus

Hunger ist eine globale Krise, die massive Investitionen erfordert. Nachhaltige Ernährungssysteme verringern Armut, schaffen Jobs und Wachstum, schmälern die Genderkluft und stärken die Gesundheit