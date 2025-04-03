Über den Geber
Deutschland ist seit dem ersten Beitrag zum FEMIP-Treuhandfonds (FTF) im Jahr 2005 Geberpartner der EIB. Außerdem hat das Land den Fonds der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI-Fonds) eingerichtet, um ehrgeizige Klimaprojekte in Entwicklungsländern zu fördern. Über den Treuhandfonds für technische Hilfe in der Östlichen Partnerschaft (EPTATF) unterstützt es technische Hilfe in den Ländern der Zielregion. Zudem trägt Deutschland über den Treuhandfonds für die Infrastrukturpartnerschaft EU–Afrika (EU–AITF) zum Aufbau wichtiger Infrastruktur in Subsahara-Afrika bei. 2020 brachte das Land mit mehreren Partnern die City Climate Finance Gap Fund Initiative auf den Weg, um klimafreundliche Projekte in Städten zu finanzieren. Seit 2022 steht Gebern der Fonds für grünen Wasserstoff (GHF) offen. Er soll Entwicklungsländern helfen, diesen Sektor aufzubauen. Deutschland beteiligt sich auch am AKP-Treuhandfonds, der Wachstum und Wohlstand in den afrikanischen, karibischen und pazifischen Ländern fördert.