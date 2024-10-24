Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Treuhandfonds für technische Hilfe in der Östlichen Partnerschaft Treuhandfonds EU für die Ukraine


Geberpartnerschaften sind eine effektive Lösung für Geber, die in Entwicklungsländern dauerhaft etwas bewirken wollen. So können die Geber mit der EIB Projekte auf den Weg bringen, die einen hohen sozioökonomischen Nutzen haben. Damit helfen sie den Menschen und Regionen zusätzlich und bewirken konkrete Entwicklungseffekte. Die Aktivitäten der EIB außerhalb der EU machen rund ein Drittel der EU-Entwicklungshilfe aus. Alle Beiträge zu den Treuhandfonds der EIB sind als öffentliche Entwicklungszusammenarbeit (ODA) anrechenbar.

24 Oktober 2024

„Alle helfen sich gegenseitig“

Der Wiederaufbau soll den Menschen in der Ukraine helfen, die Energieversorgung für den Winter sicherzustellen, und Frauen dabei unterstützen, den Alltag zu meistern, solange die Männer in der Armee sind
23 August 2024

Trotz Bomben im Geschäft

EU unterstützt Private-Equity-Firma, die ukrainischen Unternehmen hilft, trotz Krieg international zu expandieren
27 Mai 2024

Trotz Krieg auf Wachstumskurs

EU für die Ukraine-Fonds unterstützt Private-Equity-Firma, die ukrainischen Unternehmen hilft, trotz Krieg international zu expandieren